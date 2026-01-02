https://ria.ru/20260102/zemletryasenie--2066085419.html
На юге Мексики произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в мексиканском штате Герреро на юге страны, сообщила национальная сейсмологическая служба Мексики.
2026-01-02
На юге Мексики произошло землетрясение
На юге Мексики произошло землетрясение магнитудой 6,5
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в мексиканском штате Герреро на юге страны, сообщила национальная сейсмологическая служба Мексики.
"Предварительная информация: землетрясение магнитудой 6,5 в 15 километрах к юго-востоку от Сан-Маркоса, штат Герреро
2 января 2026 года в 07.58 (16.58 мск - ред.) ", - сообщает служба на своей странице в соцсети X.
Очаг залегал на глубине 10 километров, сообщили сейсмологи.
Данные о возможных разрушениях и пострадавших пока не приводятся.