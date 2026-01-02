Рейтинг@Mail.ru
На юге Мексики произошло землетрясение - РИА Новости, 02.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:12 02.01.2026 (обновлено: 17:23 02.01.2026)
https://ria.ru/20260102/zemletryasenie--2066085419.html
На юге Мексики произошло землетрясение
На юге Мексики произошло землетрясение - РИА Новости, 02.01.2026
На юге Мексики произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в мексиканском штате Герреро на юге страны, сообщила национальная сейсмологическая служба Мексики. РИА Новости, 02.01.2026
2026-01-02T17:12:00+03:00
2026-01-02T17:23:00+03:00
мексика
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941489062_0:0:3008:1692_1920x0_80_0_0_0e82fa559c4d176ceca274347b8a41a3.jpg
https://ria.ru/20260101/kamchatka-2065901412.html
мексика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941489062_341:0:3008:2000_1920x0_80_0_0_c50ab5484adebc17523b8d0a076c8453.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мексика, в мире
Мексика, В мире
На юге Мексики произошло землетрясение

На юге Мексики произошло землетрясение магнитудой 6,5

© iStock.com / FurchinСейсмограф
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
© iStock.com / Furchin
Сейсмограф. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в мексиканском штате Герреро на юге страны, сообщила национальная сейсмологическая служба Мексики.
"Предварительная информация: землетрясение магнитудой 6,5 в 15 километрах к юго-востоку от Сан-Маркоса, штат Герреро 2 января 2026 года в 07.58 (16.58 мск - ред.) ", - сообщает служба на своей странице в соцсети X.
Очаг залегал на глубине 10 километров, сообщили сейсмологи.
Данные о возможных разрушениях и пострадавших пока не приводятся.
Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
У побережья Камчатки произошло землетрясение
1 января, 02:18
 
МексикаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала