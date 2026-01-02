https://ria.ru/20260102/zelenskiy-2066029861.html
СМИ заметили ключевую деталь в новогоднем обращении Зеленского
СМИ заметили ключевую деталь в новогоднем обращении Зеленского - РИА Новости, 02.01.2026
СМИ заметили ключевую деталь в новогоднем обращении Зеленского
Владимир Зеленский почти полностью посвятил свое новогоднее обращение конфликту с Россией, пишет The Hill. РИА Новости, 02.01.2026
2026-01-02T09:54:00+03:00
2026-01-02T09:54:00+03:00
2026-01-02T13:46:00+03:00
в мире
россия
киев
владимир зеленский
владимир путин
мирный план сша по украине
россия
киев
СМИ заметили ключевую деталь в новогоднем обращении Зеленского
Hill: Зеленский почти полностью посвятил новогоднее обращение конфликту с РФ