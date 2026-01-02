Рейтинг@Mail.ru
СМИ заметили ключевую деталь в новогоднем обращении Зеленского - РИА Новости, 02.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:54 02.01.2026 (обновлено: 13:46 02.01.2026)
https://ria.ru/20260102/zelenskiy-2066029861.html
СМИ заметили ключевую деталь в новогоднем обращении Зеленского
СМИ заметили ключевую деталь в новогоднем обращении Зеленского - РИА Новости, 02.01.2026
СМИ заметили ключевую деталь в новогоднем обращении Зеленского
Владимир Зеленский почти полностью посвятил свое новогоднее обращение конфликту с Россией, пишет The Hill. РИА Новости, 02.01.2026
2026-01-02T09:54:00+03:00
2026-01-02T13:46:00+03:00
в мире
россия
киев
владимир зеленский
владимир путин
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062300003_0:252:2809:1832_1920x0_80_0_0_0a8fccfc17debcddf5a1be206b5114e8.jpg
https://ria.ru/20260101/ssha-2065961742.html
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062300003_156:0:2653:1873_1920x0_80_0_0_66efa1fb9e5c3b2cdd62a96c9bf4aabb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, киев, владимир зеленский, владимир путин, мирный план сша по украине
В мире, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Мирный план США по Украине
СМИ заметили ключевую деталь в новогоднем обращении Зеленского

Hill: Зеленский почти полностью посвятил новогоднее обращение конфликту с РФ

© AP Photo / Maryam MajdВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
© AP Photo / Maryam Majd
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский почти полностью посвятил свое новогоднее обращение конфликту с Россией, пишет The Hill.
«
"Зеленский выступил с более длинной речью, посвященной почти исключительно войне", — говорится в публикации.
Журналисты отметили, что речь Владимира Путина была короче и затронула тему единства народов России.
В пятницу находящийся в Киеве корреспондент телеканала Die Welt Кристоф Ваннер заявил, что Зеленский продемонстрировал неуместный воинственный настрой в новогоднем обращении вместо попытки наладить мирный диалог с Москвой.
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
"Ударит еще сильнее". В США предложили новый план по отношению к России
1 января, 16:04
 
В миреРоссияКиевВладимир ЗеленскийВладимир ПутинМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала