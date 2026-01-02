https://ria.ru/20260102/zelenskiy-2066015300.html
В ЕС забили тревогу из-то того, что Зеленский натворил в Польше
В ЕС забили тревогу из-то того, что Зеленский натворил в Польше - РИА Новости, 02.01.2026
В ЕС забили тревогу из-то того, что Зеленский натворил в Польше
Визит Владимира Зеленского стал унижением для Польши, пишет портал Mysl Polska. РИА Новости, 02.01.2026
В ЕС забили тревогу из-то того, что Зеленский натворил в Польше
Mysl Polska: визит Зеленского оказался унижением для Польши
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости.
Визит Владимира Зеленского стал унижением для Польши, пишет
портал Mysl Polska.
«
"Визит Зеленского — это позор для дипломатии и всего политического класса Третьей Польской Республики, а также крупнейшая катастрофа в польско-украинских отношениях", — говорится в материале.
По словам автора статьи, Варшава
просто выбрасывает огромные деньги на поддержку уже потерпевшего поражение Киева
, которые тот будет просто не в состоянии вернуть
"Репарации, которые гарантирует этот предполагаемый "займ", выплачивает проигравшая сторона, а Киев проигрывает эту войну. Таким образом, 90 миллиардов евро — это еще одно пожертвование, а вовсе не заем. Пожертвование из наших карманов", — предупреждает MP.
Зеленский
посетил Польшу
19 декабря, где встретился с лидером республики Каролем Навроцким
. Визит не задался с самого начала: в МИД Польши возмутились тем, что канцелярия президента не пригласила представителя правительства в состав делегации. Затем в СМИ появилась информация, что сам Навроцкий подарил Зеленскому книгу о Волынской резне. Позже в Киеве этот факт опровергли.
В ночь на 19 декабря в Брюсселе
завершился саммит, по итогам которого в ЕС
временно отказались от изъятия российских активов и решили предоставить Украине кредит на 90 миллиардов евро из собственного бюджета. Совет ЕС сообщал, что Венгрия
, Словакия
и Чехия
не будут участвовать в обеспечении этого кредита. В конце декабря Еврокомиссия
сообщила о передаче Украине очередного транша для поддержки бюджета в размере 2,3 миллиарда евро.
Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. Бюджет страны на 2026 год был принят с дефицитом 1,9 триллиона гривен (45 миллиардов долларов).
Киев пытается закрывать "дыры" в бюджете за счет внешнего финансирования. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а партнеры всё чаще предупреждают, что Киеву необходимо активизировать поиск источников для самофинансирования.