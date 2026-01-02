В ЕС забили тревогу из-то того, что Зеленский натворил в Польше

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Визит Владимира Зеленского стал унижением для Польши, пишет портал Mysl Polska.

« "Визит Зеленского — это позор для дипломатии и всего политического класса Третьей Польской Республики, а также крупнейшая катастрофа в польско-украинских отношениях", — говорится в материале.

По словам автора статьи, Варшава просто выбрасывает огромные деньги на поддержку уже потерпевшего поражение Киева , которые тот будет просто не в состоянии вернуть

"Репарации, которые гарантирует этот предполагаемый "займ", выплачивает проигравшая сторона, а Киев проигрывает эту войну. Таким образом, 90 миллиардов евро — это еще одно пожертвование, а вовсе не заем. Пожертвование из наших карманов", — предупреждает MP.

Зеленский посетил Польшу 19 декабря, где встретился с лидером республики Каролем Навроцким . Визит не задался с самого начала: в МИД Польши возмутились тем, что канцелярия президента не пригласила представителя правительства в состав делегации. Затем в СМИ появилась информация, что сам Навроцкий подарил Зеленскому книгу о Волынской резне. Позже в Киеве этот факт опровергли.

Кредит для Украины

Словакия и В ночь на 19 декабря в Брюсселе завершился саммит, по итогам которого в ЕС временно отказались от изъятия российских активов и решили предоставить Украине кредит на 90 миллиардов евро из собственного бюджета. Совет ЕС сообщал, что Венгрия Чехия не будут участвовать в обеспечении этого кредита. В конце декабря Еврокомиссия сообщила о передаче Украине очередного транша для поддержки бюджета в размере 2,3 миллиарда евро.

Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. Бюджет страны на 2026 год был принят с дефицитом 1,9 триллиона гривен (45 миллиардов долларов).