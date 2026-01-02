МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. Историк спецслужб, эксперт Национального центра исторической памяти при президенте РФ Олег Матвеев провел параллели между нынешними поступками Владимира Зеленского, перешедшего к открытому террору против российского народа, и поздней фазой политической карьеры главаря Третьего рейха Адольфа Гитлера, подчеркнув их общее сходство.

"После того как Гитлер на полях сражений стал терпеть одно поражение за другим, и окончательная капитуляция Германии во Второй мировой войне являлась лишь вопросом времени, нацистский лидер перестал адекватно воспринимать действительность и все больше верил в провидение (всеобъемлющую и всеведущую волю Бога, определяющую смысл всей мировой истории), благоприятное стечение обстоятельств, а также создание и применение некоего чуда-оружия (вундерваффе). Всё это, в его понимании, должно было либо отсрочить крах Третьего рейха, либо повернуть вспять колесо войны", - сказал Матвеев РИА Новости.

В конечном итоге Гитлер подсел на инъекционные препараты, которые ему назначал личный врач Теодор Морелль, напомнил эксперт. Доктор постепенно, ещё с 1936 года, вводил Гитлера в зависимость от стероидов на основе экстракта свиной печени, а затем перешел к назначению наркотических средств, таких как оксикодон – полусинтетический опиоид, разработанный в Германии в 1916 году. После покушения на его жизнь в июле 1944 года и полученной им в результате взрыва сильной контузии, Гитлер стал сочетать оксикодон с высокими дозами кокаина, который был изначально предписан врачами из-за боли в ушах, добавил Матвеев. "Таким образом, к концу своей жизни Гитлер стал полностью зависим от наркотических препаратов", - сказал он.

Вундерваффе ("чудо-оружие") – термин, введённый в оборот благодаря рейхсминистру пропаганды гитлеровской Германии Йозефу Геббельсу как обобщенное название ряда масштабных исследовательских проектов, направленных на создание новых видов вооружений или новых единиц в авиации, артиллерии и бронетехники, по своим габаритам и тактико-техническим характеристикам значительно превосходящих существовавшие образцы. По замыслу гитлеровских пропагандистов, ход войны должны были изменить тяжелые и сверхтяжелые танки; турбореактивные истребители и бомбардировщики; управляемые бомбы; планирующая торпеда; так называемое "оружие возмездия" в виде реактивного беспилотного самолёта-снаряда (крылатой ракеты) Фау-1 и континентальной баллистической ракеты Фау-2;межконтинентальная ракета, предназначенная для бомбардировки Нью-Йорка и других городов восточного побережья США ; быстроходные подводные лодки; и, наконец, попытки создания ядерного оружия.

"Однако в итоге ни одно вундерваффе так и не спасло Германию от поражения в войне. До самого последнего момента своей жизни вождь Третьего рейха надеялся на счастливое стечение обстоятельств в виде развала антигитлеровской коалиции, возлагая особую надежду прежде всего на раскол советско-американских контактов с учетом сложившихся теплых межличностных отношений Иосифа Сталина Франклина Рузвельта ", - сказал Матвеев.

Смерть Рузвельта 12 апреля 1945 года вызвала у Гитлера прилив восторга и ожидание скорого раскола союзнической коалиции, которому так и не суждено было сбыться, добавил эксперт.

"Фюрер также рассчитывал и на насильственную смерть Сталина. В сентябре 1944 года, после череды тяжелых поражений вермахта на советско-германском фронте, для организации покушения на жизнь советского вождя через линию фронта был переброшен специально подготовленный разведывательно-диверсионным органом "Цеппелин" агент-террорист Петр Шило (Таврин), вооруженный пистолетами с отравленными пулями и портативным гранатометом. Однако благодаря советским органам госбезопасности, вовремя задержавшим террориста, и на этот раз надеждам Гитлера не суждено было сбыться", - отметил Матвеев.

Аналогичные метаморфозы происходят сегодня и с украинским фюрером – Владимиром Зеленским , подчеркнул собеседник агентства.

"Его кокаиновая зависимость уже стала притчей во языцех и темой для интернет-мемов", - сказал Матвеев.

Надежды Зеленского на западное "вундерваффе" в виде танков Abrams и Leopard, дальнобойных ракет ATACMS и Storm Shadow, а также истр ебит елей F-16 не оправдали себя и ожидаемой "перемоги" не принесли, добавил эксперт. "А "Томагавков" и "Таурусов" ему так и не дали. Свое "чудо-оружие" – ракеты "Нептун" и "Фламинго" погоды на театре боевых действий также не сделали", - отметил Матвеев.

Также, как когда-то Гитлер, титанические усилия украинский фюрер предпринимает, чтобы вбить клин в установившиеся конструктивные отношения между президентами США и России , считает историк.

"На днях последовала выходка Зеленского с атакой БПЛА на резиденцию российского президента в Новгородской области , которая органично укладывается в общую канву поведения эпатажного политика, медленно, но верно, движущегося к своему краху", - сказал Матвеев.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в понедельник заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все БПЛА уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. Начальник зенитных ракетных войск ВКС РФ генерал-майор Александр Романенков заявил в среду, что террористическая атака киевского режима была целенаправленной, тщательно спланированной и носила эшелонированный характер.

Российские спецслужбы извлекли файл с полётным заданием из одного из сбитых дронов, атаковавших резиденцию президента России 29 декабря, сообщило в четверг Минобороны РФ. Расшифровка полётного задания этого дрона показала, что конечной целью был объект в резиденции главы российского государства. Россия передаст американской стороне расшифрованные данные с украинского беспилотника, отметили в МО РФ.

"А в новогоднюю ночь режим Зеленского подло и зверски ударил по мирным людям в Херсонской области . Тем самым Зеленский, очевидно, отчаянно пытается отвести внимание от становящихся все более частыми провалов ВСУ на фронте, и хочет доказать, что хоть на что-то еще способен. Но кроме открытого террора в отношении российского народа Зеленский уже не способен ни на что", - сказал Матвеев.

По словам Матвеева, история показала, что ни "чудо-оружие", ни смерть президента США Рузвельта не спасли Гитлера от неминуемой катастрофы, как личной, так и общегосударственной.