https://ria.ru/20260102/zelenskiy-2066007393.html
"Было жестоким": СМИ раскрыли, что Трамп сделал с Зеленским во Флориде
"Было жестоким": СМИ раскрыли, что Трамп сделал с Зеленским во Флориде - РИА Новости, 02.01.2026
"Было жестоким": СМИ раскрыли, что Трамп сделал с Зеленским во Флориде
Общение Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в его резиденции Лар-а-Лаго во Флориде проходило в крайне негативном ключе, пишет газета... РИА Новости, 02.01.2026
2026-01-02T00:57:00+03:00
2026-01-02T00:57:00+03:00
2026-01-02T00:59:00+03:00
в мире
сша
россия
дональд трамп
владимир зеленский
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1d/2065310090_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b9ef9b28c5386ccb4923bb6bff7ef9bf.jpg
https://ria.ru/20260101/zelenskiy-2065970325.html
https://ria.ru/20260101/zelenskiy-2065904929.html
https://ria.ru/20260101/ssha-2065911144.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1d/2065310090_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_beca3cade1b7a1e51f366f97e2fa07e1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, дональд трамп, владимир зеленский, мирный план сша по украине
В мире, США, Россия, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Мирный план США по Украине
"Было жестоким": СМИ раскрыли, что Трамп сделал с Зеленским во Флориде
WP: общение Трампа с Зеленским во Флориде было жестоким и оскорбительным
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости.
Общение Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в его резиденции Лар-а-Лаго во Флориде проходило в крайне негативном ключе, пишет
газета Washington Post со ссылкой на высокопоставленного чиновника.
«
"Один высокопоставленный дипломат, следящий за переговорами, заявил, что обращение Трампа с Зеленским в Мар-а-Лаго было "грубым, оскорбительным и даже жестоким" и продемонстрировало "полное и абсолютное невежество"", — говорится в материале.
По данным издания, украинская делегация была очень разочарована положительной оценкой позиции России по украинскому урегулированию.
"Это, вероятно, задело больше всего", — приводятся в материале слова американского дипломат.
На прошлой неделе состоялись телефонные переговоры президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа.
Глава российского государства призвал коллегу и впредь ориентироваться на понимания, достигнутые в Анкоридже.
Оба лидера считают, что временное прекращение огня под предлогом референдума ведет лишь к затягиванию конфликта.
Затем Трамп провел встречу с Зеленским в резиденции Мар-а-Лаго. По ее итогам он заявил, что удалось достичь взаимопонимания с Киевом по 95 процентам вопросов по урегулированию, тема линии соприкосновения пока обсуждается, но и там есть продвижение.
В начале декабря Путин принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера.
Стороны обсудили суть мирной инициативы, но найти компромиссный вариант им не удалось. Как позднее заявил президент, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно.
Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них, были вопросы, с которыми Москва не согласна.