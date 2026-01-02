Владимир Зеленский во время встречи с Дональдом Трампом в Мар-а-Лаго во Флориде

"Было жестоким": СМИ раскрыли, что Трамп сделал с Зеленским во Флориде

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Общение Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в его резиденции Лар-а-Лаго во Флориде проходило в крайне негативном ключе, Общение Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в его резиденции Лар-а-Лаго во Флориде проходило в крайне негативном ключе, пишет газета Washington Post со ссылкой на высокопоставленного чиновника.

« "Один высокопоставленный дипломат, следящий за переговорами, заявил, что обращение Трампа с Зеленским в Мар-а-Лаго было "грубым, оскорбительным и даже жестоким" и продемонстрировало "полное и абсолютное невежество"", — говорится в материале.

По данным издания, украинская делегация была очень разочарована положительной оценкой позиции России по украинскому урегулированию.

"Это, вероятно, задело больше всего", — приводятся в материале слова американского дипломат.

На прошлой неделе состоялись телефонные переговоры президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа.

Глава российского государства призвал коллегу и впредь ориентироваться на понимания, достигнутые в Анкоридже.

Оба лидера считают, что временное прекращение огня под предлогом референдума ведет лишь к затягиванию конфликта.

Затем Трамп провел встречу с Зеленским в резиденции Мар-а-Лаго. По ее итогам он заявил, что удалось достичь взаимопонимания с Киевом по 95 процентам вопросов по урегулированию, тема линии соприкосновения пока обсуждается, но и там есть продвижение.

В начале декабря Путин принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера.

Стороны обсудили суть мирной инициативы, но найти компромиссный вариант им не удалось. Как позднее заявил президент, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно.