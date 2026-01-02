В Найроби обрушилось строящееся 16-этажное здание

ПРЕТОРИЯ, 2 янв - РИА Новости. Строящееся шестнадцатиэтажное здание обрушилось в пятницу в южном районе кенийской столицы Найроби, несколько человек оказались под обломками, сообщает местное издание Строящееся шестнадцатиэтажное здание обрушилось в пятницу в южном районе кенийской столицы Найроби, несколько человек оказались под обломками, сообщает местное издание Standard

"По меньшей мере два человека, оказавшиеся в ловушке внутри 16-этажного строящегося здания, которое обрушилось сегодня рано утром в районе Саут-Си в Найроби , предположительно, погибли", - передает газета.

Во время обрушения в здании находились два охранника. Кроме того, по словам очевидцев, обломками, предположительно, накрыло еще двух прохожих, сказано в статье.

По словам директора Национального управления Кении по чрезвычайным ситуациям (NDMU) Дункана Очиенга, есть опасения, что под обломками могло оказаться еще больше людей, так как здание находилось у оживленной улицы.

На месте начали работу представители управления по ЧС, полиции и "Кенийского Красного Креста". Однако из-за опасений, что соседнее многоэтажное здание также может рухнуть, поисково-спасательные операции были приостановлены.