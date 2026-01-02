Рейтинг@Mail.ru
23:18 02.01.2026 (обновлено: 23:30 02.01.2026)
оаэ, йемен, в мире, саудовская аравия
ОАЭ, Йемен, В мире, Саудовская Аравия
Все военнослужащие ОАЭ покинули Йемен

Минобороны ОАЭ заявило, что все военнослужащие страны покинули территорию Йемена

© AP Photo / Hani MohammedЙеменские военные полицейские
Йеменские военные полицейские - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
© AP Photo / Hani Mohammed
Йеменские военные полицейские. Архивное фото
МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. Все военнослужащие Объединенных Арабских Эмиратов покинули территорию Йемена в соответствии с решением эмиратского руководства о прекращении участия в антитеррористической операции в этой стране, говорится в заявлении министерства обороны.
"Министерство обороны ОАЭ заявляет о завершении вывода всех военнослужащих вооруженных сил с территории Йеменской Республики", - говорится в заявлении.
Ранее ОАЭ объявили, что выводят все своих военнослужащих из Йемена после соответствующего требования йеменских властей и призыва Саудовской Аравии.
Флаг Саудовской Аравии - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
Саудовская Аравия хочет ограничить влияние ОАЭ в Йемене, считает эксперт
