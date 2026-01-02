https://ria.ru/20260102/yemen-2066119845.html
Все военнослужащие ОАЭ покинули Йемен
Все военнослужащие ОАЭ покинули Йемен - РИА Новости, 02.01.2026
Все военнослужащие ОАЭ покинули Йемен
Все военнослужащие Объединенных Арабских Эмиратов покинули территорию Йемена в соответствии с решением эмиратского руководства о прекращении участия в... РИА Новости, 02.01.2026
2026-01-02T23:18:00+03:00
2026-01-02T23:18:00+03:00
2026-01-02T23:30:00+03:00
оаэ
йемен
в мире
саудовская аравия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/18/2057241233_0:220:3072:1948_1920x0_80_0_0_90792b744691bc2909d1a4f0ca75a601.jpg
https://ria.ru/20260102/yemen-2066082999.html
оаэ
йемен
саудовская аравия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/18/2057241233_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e8b7bd8a22c2adf7199d776316b34c46.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оаэ, йемен, в мире, саудовская аравия
ОАЭ, Йемен, В мире, Саудовская Аравия
Все военнослужащие ОАЭ покинули Йемен
Минобороны ОАЭ заявило, что все военнослужащие страны покинули территорию Йемена