Сторонники отделения юга Йемена приняли конституцию Южной Аравии

ДОХА, 2 янв - РИА Новости. Сторонники отделения юга Йемена из Южного переходного совета во главе с Айдарусом аз-Зубейди приняли конституционную декларацию нового независимого государства Южная Аравия.

"Государство Южная Аравия является суверенным государством со столицей в Адене . Границы этого государства совпадают с международными границами бывшей Народной Демократической Республики Йемен", - отмечается в конституционной декларации, опубликованной на сайте совета.

Согласно этому документу, "Южная Аравия является частью арабского и исламского мира, официальным языком которого является арабский, а ислам является государственной религией, исламский шариат - основным источником права".

Переходный совет Южного Йемена также установил "двухлетний переходный период для завершения правовых задач и создания государственных институтов".

При этом "переходный законодательный орган имеет право при необходимости продлить этот период на аналогичный срок, максимум до двух лет".

Согласно конституционной декларации южан, политическая система в Южной Аравии основана на принципе разделения властей в демократическом гражданском государстве. При этом утверждается, что "народ примет решение об определении характера политической системы посредством всенародного референдума после переходного периода".

Другие политические силы Йемена , включая правящий на подконтрольных международно признанным властям Йемена Руководящий Президентский совет, пока не отреагировали на этот шаг.

С начала декабря коллективный правящий орган на подконтрольных международно признанным властям территориях Йемена - Руководящий президентский совет - находится в состоянии кризиса из-за конфликта между его председателем Рашадом аль-Алими и членом совета Айдарусом аз-Зубейди , который возглавляет Южный переходный совет. Этот кризис возник в результате захвата южанами провинций Хадрамаут и Аль-Махра в восточном Йемене на фоне усилий по восстановлению государства, существовавшего на юге страны до объединения Йемена в 1990 году.