Сторонники отделения юга Йемена приняли конституцию Южной Аравии

ДОХА, 2 янв - РИА Новости. Сторонники отделения юга Йемена из Южного переходного совета во главе с Айдарусом аз-Зубейди приняли конституционную декларацию нового независимого государства Южная Аравия.
"Государство Южная Аравия является суверенным государством со столицей в Адене. Границы этого государства совпадают с международными границами бывшей Народной Демократической Республики Йемен", - отмечается в конституционной декларации, опубликованной на сайте совета.
31 декабря 2025, 03:25
Согласно этому документу, "Южная Аравия является частью арабского и исламского мира, официальным языком которого является арабский, а ислам является государственной религией, исламский шариат - основным источником права".
Переходный совет Южного Йемена также установил "двухлетний переходный период для завершения правовых задач и создания государственных институтов".
При этом "переходный законодательный орган имеет право при необходимости продлить этот период на аналогичный срок, максимум до двух лет".
Согласно конституционной декларации южан, политическая система в Южной Аравии основана на принципе разделения властей в демократическом гражданском государстве. При этом утверждается, что "народ примет решение об определении характера политической системы посредством всенародного референдума после переходного периода".
Другие политические силы Йемена, включая правящий на подконтрольных международно признанным властям Йемена Руководящий Президентский совет, пока не отреагировали на этот шаг.
С начала декабря коллективный правящий орган на подконтрольных международно признанным властям территориях Йемена - Руководящий президентский совет - находится в состоянии кризиса из-за конфликта между его председателем Рашадом аль-Алими и членом совета Айдарусом аз-Зубейди, который возглавляет Южный переходный совет. Этот кризис возник в результате захвата южанами провинций Хадрамаут и Аль-Махра в восточном Йемене на фоне усилий по восстановлению государства, существовавшего на юге страны до объединения Йемена в 1990 году.
Южный переходный совет требует восстановления Народной Демократической Республики Йемен, которая существовала на юге Йемена и объединилась с севером 22 мая 1990 года, образовав Республику Йемен. Он обосновывает это требование тем, что жители южных провинций пострадали от несправедливости и угнетения со стороны севера после гражданской войны 1994 года.
30 декабря 2025, 21:20