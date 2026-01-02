Рейтинг@Mail.ru
Сторонники отделения юга Йемена приняли конституцию Южной Аравии
22:04 02.01.2026 (обновлено: 23:51 02.01.2026)
Сторонники отделения юга Йемена приняли конституцию Южной Аравии
Сторонники отделения юга Йемена приняли конституцию Южной Аравии - РИА Новости, 02.01.2026
Сторонники отделения юга Йемена приняли конституцию Южной Аравии
Сторонники отделения юга Йемена из Южного переходного совета во главе с Айдарусом аз-Зубейди приняли конституционную декларацию нового независимого государства... РИА Новости, 02.01.2026
в мире, йемен, аден, айдарус аз-зубейди
В мире, Йемен, Аден, Айдарус аз-Зубейди
Сторонники отделения юга Йемена приняли конституцию Южной Аравии

Сторонники отделения юга Йемена приняли Конституцию независимой Южной Аравии

Глава Переходного совета Южного Йемена Айдарус аз-Зубейди
Глава Переходного совета Южного Йемена Айдарус аз-Зубейди - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
© Фото : Southern Transitional Council
Глава Переходного совета Южного Йемена Айдарус аз-Зубейди. Архивное фото
ДОХА, 2 янв - РИА Новости. Сторонники отделения юга Йемена из Южного переходного совета во главе с Айдарусом аз-Зубейди приняли конституционную декларацию нового независимого государства Южная Аравия.
"Государство Южная Аравия является суверенным государством со столицей в Адене. Границы этого государства совпадают с международными границами бывшей Народной Демократической Республики Йемен", - отмечается в конституционной декларации, опубликованной на сайте совета.
Саудовская Аравия выступила против разделения Йемена
Саудовская Аравия выступила против разделения Йемена
31 декабря 2025, 03:25
Согласно этому документу, "Южная Аравия является частью арабского и исламского мира, официальным языком которого является арабский, а ислам является государственной религией, исламский шариат - основным источником права".
Переходный совет Южного Йемена также установил "двухлетний переходный период для завершения правовых задач и создания государственных институтов".
При этом "переходный законодательный орган имеет право при необходимости продлить этот период на аналогичный срок, максимум до двух лет".
Согласно конституционной декларации южан, политическая система в Южной Аравии основана на принципе разделения властей в демократическом гражданском государстве. При этом утверждается, что "народ примет решение об определении характера политической системы посредством всенародного референдума после переходного периода".
Саудовская Аравия атаковала Переходный совет в Йемене, сообщил источник
Саудовская Аравия атаковала Переходный совет в Йемене, сообщил источник
Вчера, 14:38
Другие политические силы Йемена, включая правящий на подконтрольных международно признанным властям Йемена Руководящий Президентский совет, пока не отреагировали на этот шаг.
С начала декабря коллективный правящий орган на подконтрольных международно признанным властям территориях Йемена - Руководящий президентский совет - находится в состоянии кризиса из-за конфликта между его председателем Рашадом аль-Алими и членом совета Айдарусом аз-Зубейди, который возглавляет Южный переходный совет. Этот кризис возник в результате захвата южанами провинций Хадрамаут и Аль-Махра в восточном Йемене на фоне усилий по восстановлению государства, существовавшего на юге страны до объединения Йемена в 1990 году.
Южный переходный совет требует восстановления Народной Демократической Республики Йемен, которая существовала на юге Йемена и объединилась с севером 22 мая 1990 года, образовав Республику Йемен. Он обосновывает это требование тем, что жители южных провинций пострадали от несправедливости и угнетения со стороны севера после гражданской войны 1994 года.
Саудовская Аравия и ОАЭ продолжат конфликт в виде "прокси", считает эксперт
Саудовская Аравия и ОАЭ продолжат конфликт в виде "прокси", считает эксперт
30 декабря 2025, 21:20
 
В миреЙеменАденАйдарус аз-Зубейди
 
 
