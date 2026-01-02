Саудовская Аравия хочет ограничить влияние ОАЭ в Йемене, считает эксперт

ДОХА, 2 янв - РИА Новости, Юлия Троицкая. Саудовская Аравия хочет ограничить влияние фактически правящего на юге Йемена Южного переходного совета, чтобы реформировать южные силы для укрепления среди них своего влияния, высказал мнение РИА Новости эксперт по Йемену Наджиб аль-Яфи, комментируя конфликт на востоке Йемена.

"Саудовская Аравия, похоже, приняла решение по Йемену и хочет изменить ситуацию там, особенно в южных регионах, а также в Таизе в центральной части и на северо-востоке в Марибе . Она принимает участие в военных действиях против захвативших восточные провинции сил Южного переходного совета, чтобы провести реструктуризацию племенных и политических фракций и сил на юге ради укрепления своей политической власти и сохранения влияния", - отметил аль-Яфи.

Он указал, что впервые конфликт между Саудовской Аравией ОАЭ в Йемене стал достоянием общественности, хотя он существовал и раньше, но был скрытым. Эксперт также отметил, что впервые этот конфликт сопровождается такой резкой риторикой со стороны Саудовской Аравии.

"Саудовская Аравия почувствовала, что ситуация выходит из-под контроля, особенно учитывая, что Южный переходный совет создан, полностью финансируется, вооружается, а его политика полностью контролируется ОАЭ. Для Саудовской Аравии отношения совета с ОАЭ и их присутствие были препятствием для перестройки политической и военной ситуации", - сказал он.

Кроме того, одним из самых спорных моментов между двумя странами в Йемене, по мнению эксперта, было отношение к партии "Йеменское объединение за реформы" ("Аль-Ислах"), которая раньше находилась в оппозиции к бывшему президенту Абдалле Салеху и считается консервативно религиозной.

"У ОАЭ есть четкая позиция против "Ислах". Что касается Саудовской Аравии, у нее другая точка зрения. Она рассматривает эту партию как племенную и партийную силу, а также как предохранительный клапан. для Йемена", - пояснил он.

При этом, как считает эксперт, влияние ОАЭ в Йемене сохранится через Южный переходный совет и через племянника бывшего президента Тарика Салеха, который контролирует побережье Красного моря , а также через отношения с правящими на севере страны хуситами (движение " Ансар Алла ").