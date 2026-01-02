Рейтинг@Mail.ru
Саудовская Аравия хочет ограничить влияние ОАЭ в Йемене, считает эксперт - РИА Новости, 02.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:00 02.01.2026
https://ria.ru/20260102/yemen-2066082999.html
Саудовская Аравия хочет ограничить влияние ОАЭ в Йемене, считает эксперт
Саудовская Аравия хочет ограничить влияние ОАЭ в Йемене, считает эксперт - РИА Новости, 02.01.2026
Саудовская Аравия хочет ограничить влияние ОАЭ в Йемене, считает эксперт
Саудовская Аравия хочет ограничить влияние фактически правящего на юге Йемена Южного переходного совета, чтобы реформировать южные силы для укрепления среди них РИА Новости, 02.01.2026
2026-01-02T17:00:00+03:00
2026-01-02T17:00:00+03:00
в мире
йемен
оаэ
саудовская аравия
ансар алла
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/14/2000484573_0:57:3437:1990_1920x0_80_0_0_03887acf4fe0f3e438ea8860af3647c5.jpg
https://ria.ru/20260102/vostok-2066074114.html
https://ria.ru/20251230/konflikt-2065775237.html
https://ria.ru/20260102/yemen-2066063432.html
йемен
оаэ
саудовская аравия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/14/2000484573_354:0:3085:2048_1920x0_80_0_0_4b9c5b3d2bd5c8157aaa5478d46fe22b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, йемен, оаэ, саудовская аравия, ансар алла
В мире, Йемен, ОАЭ, Саудовская Аравия, Ансар Алла
Саудовская Аравия хочет ограничить влияние ОАЭ в Йемене, считает эксперт

РИА Новости: аль-Яфи считает, что Эр-Рияд хочет укрепить влияние на юге Йемена

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкФлаг Саудовской Аравии
Флаг Саудовской Аравии - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Флаг Саудовской Аравии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОХА, 2 янв - РИА Новости, Юлия Троицкая. Саудовская Аравия хочет ограничить влияние фактически правящего на юге Йемена Южного переходного совета, чтобы реформировать южные силы для укрепления среди них своего влияния, высказал мнение РИА Новости эксперт по Йемену Наджиб аль-Яфи, комментируя конфликт на востоке Йемена.
"Саудовская Аравия, похоже, приняла решение по Йемену и хочет изменить ситуацию там, особенно в южных регионах, а также в Таизе в центральной части и на северо-востоке в Марибе. Она принимает участие в военных действиях против захвативших восточные провинции сил Южного переходного совета, чтобы провести реструктуризацию племенных и политических фракций и сил на юге ради укрепления своей политической власти и сохранения влияния", - отметил аль-Яфи.
Флаг Саудовской Аравии в городе Джидда - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
Саудовская Аравия развернула в Аравийском море военно-морские силы
Вчера, 15:42
Он указал, что впервые конфликт между Саудовской Аравией и ОАЭ в Йемене стал достоянием общественности, хотя он существовал и раньше, но был скрытым. Эксперт также отметил, что впервые этот конфликт сопровождается такой резкой риторикой со стороны Саудовской Аравии.
"Саудовская Аравия почувствовала, что ситуация выходит из-под контроля, особенно учитывая, что Южный переходный совет создан, полностью финансируется, вооружается, а его политика полностью контролируется ОАЭ. Для Саудовской Аравии отношения совета с ОАЭ и их присутствие были препятствием для перестройки политической и военной ситуации", - сказал он.
Кроме того, одним из самых спорных моментов между двумя странами в Йемене, по мнению эксперта, было отношение к партии "Йеменское объединение за реформы" ("Аль-Ислах"), которая раньше находилась в оппозиции к бывшему президенту Абдалле Салеху и считается консервативно религиозной.
Флаг Саудовской Аравии - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Саудовская Аравия и ОАЭ продолжат конфликт в виде "прокси", считает эксперт
30 декабря 2025, 21:20
"У ОАЭ есть четкая позиция против "Ислах". Что касается Саудовской Аравии, у нее другая точка зрения. Она рассматривает эту партию как племенную и партийную силу, а также как предохранительный клапан. для Йемена", - пояснил он.
При этом, как считает эксперт, влияние ОАЭ в Йемене сохранится через Южный переходный совет и через племянника бывшего президента Тарика Салеха, который контролирует побережье Красного моря, а также через отношения с правящими на севере страны хуситами (движение "Ансар Алла").
Во вторник, 30 декабря, Саудовская Аравия нанесла удары по порту в городе Эль-Мукалла, где, по ее данным, разгрузили доставленный из ОАЭ военный груз для сил Южного Переходного совета, которые в начале декабря захватили восточные провинции Хадрамаут и Аль-Махра. После этого лидер Руководящего президентского совета Йемена Рашад аль-Алими объявил о разрыве совместного соглашения об обороне с ОАЭ и потребовал от их войск покинуть Йемен. Эти требования поддержала и Саудовская Аравия, заявив, что действия Эмиратов и их союзников в Йемене угрожают ее безопасности. Ранее она неоднократно жестко требовала от сил южан покинуть восточные провинции и передать размещенные там военные позиции под контроль войск "Щит родины" под командованием аль-Алими. Саудовское правительство призвало ОАЭ прекратить оказывать военную и финансовую помощь силам юга, а также любым движениям внутри Йемена. В свою очередь ОАЭ выразили сожаление в связи с заявлением Эр-Рияда, отвергнув причастность к поддержке какой-либо йеменской стороны. Вместе с тем они согласились вывести остающийся воинский контингент из Йемена, который находился там в рамках миссии арабской коалиции против хуситов с 2015 года.
Истребители F-15 ВВС Саудовской Аравии - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
Саудовская Аравия атаковала Переходный совет в Йемене, сообщил источник
Вчера, 14:38
 
В миреЙеменОАЭСаудовская АравияАнсар Алла
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала