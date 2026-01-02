https://ria.ru/20260102/vzryvy-2066005957.html
В подконтрольном ВСУ Запорожье прогремели взрывы
В подконтрольном ВСУ Запорожье прогремели взрывы - РИА Новости, 02.01.2026
В подконтрольном ВСУ Запорожье прогремели взрывы
Взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 02.01.2026
