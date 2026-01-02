https://ria.ru/20260102/vzryv-2066010739.html
В Николаеве прогремел взрыв
В Николаеве прогремел взрыв - РИА Новости, 02.01.2026
В Николаеве прогремел взрыв
Взрыв прогремел в Николаеве, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 02.01.2026
2026-01-02T02:12:00+03:00
2026-01-02T02:12:00+03:00
2026-01-02T02:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
николаев (украина)
россия
дмитрий песков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0e/2061988800_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_3af85ce23b468e6bfa63e7f660e21fdc.jpg
https://ria.ru/20260102/vzryvy-2066005957.html
николаев (украина)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0e/2061988800_212:106:1207:853_1920x0_80_0_0_4f59667b28294388cab1616e643f49a0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
николаев (украина), россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Николаев (Украина), Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Николаеве прогремел взрыв
В Николаеве на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв