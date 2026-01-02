Рейтинг@Mail.ru
В России проиндексировали социальные выплаты
Хорошие новости
 
14:47 02.01.2026
В России проиндексировали социальные выплаты
В России проиндексировали социальные выплаты
Размер ряда социальных выплат в России увеличился с 1 января 2026 года, в частности, прожиточный минимум вырос до 18 939 рублей
хорошие новости
россия
вячеслав володин
владимир путин
госдума рф
новый год
социальные выплаты
россия
россия, вячеслав володин, владимир путин, госдума рф, новый год, социальные выплаты
Хорошие новости, Россия, Вячеслав Володин, Владимир Путин, Госдума РФ, Новый год, Социальные выплаты
В России проиндексировали социальные выплаты

Размер некоторых социальных выплат в России увеличился с 1 января

МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Размер ряда социальных выплат в России увеличился с 1 января 2026 года, в частности, прожиточный минимум вырос до 18 939 рублей, сообщили в пресс-службе Госдумы.
"С 1 января вступили в силу законы, в соответствии с которыми увеличивается размер ряда социальных выплат для граждан", - говорится в сообщении.
Пресс-служба отметила, что были увеличены прожиточный минимум - до 18 939 рублей – и ряд социальных выплат, а также страховые пенсии по старости, инвалидности и по потере кормильца, они были проиндексированы на 7,6%.
"Все необходимые для этого средства заложены в федеральном бюджете на 2026–2028 годы", – сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин, слова которого приводит пресс-служба палаты парламента.

По его словам, минимальный размер оплаты труда вырос более чем на 20 процентных пунктов, теперь он составляет 27 093 рубля, это будет способствовать увеличению зарплат для порядка 4,5 миллионов человек.
Володин напомнил, что ранее задачу увеличения МРОТ опережающими темпами поставил президент России Владимир Путин: к 2030 году он должен составить не менее 35 тысяч рублей.
Пресс-служба добавила, что согласно еще одному вступившему в силу закону, территориальные органы Социального фонда России теперь смогут осуществлять региональные социальные доплаты к пенсии неработающим пенсионерам, доходы которых не достигают прожиточного минимума в регионе.
Это изменение касается регионов, где власти подпишут соглашения с Соцфондом РФ о передаче этих полномочий, и закон упрощает систему назначения выплат, уточнили в Госдуме.
Хорошие новости
 
 
