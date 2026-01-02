Рейтинг@Mail.ru
Погибшая в Хорлах студентка была в списках "Миротворца" - РИА Новости, 02.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:31 02.01.2026
https://ria.ru/20260102/vsu-2066116503.html
Погибшая в Хорлах студентка была в списках "Миротворца"
Погибшая в Хорлах студентка была в списках "Миротворца" - РИА Новости, 02.01.2026
Погибшая в Хорлах студентка была в списках "Миротворца"
Погибшая в Хорлах Херсонской области 24-летняя Анастасия Сабинова, финалистка конкурса "Герои Херсонщины: Все СВОи", была в списках скандально известного... РИА Новости, 02.01.2026
2026-01-02T22:31:00+03:00
2026-01-02T22:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
черное море
россия
владимир сальдо
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
удар всу по хорлам в херсонской области
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/02/2066106921_0:170:835:640_1920x0_80_0_0_224103ac8c088c56731a1535d18ff34b.jpg
https://ria.ru/20260102/vsu-2066115433.html
херсонская область
черное море
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/02/2066106921_0:71:836:697_1920x0_80_0_0_6142560a8cf9d11fb8fd1b96f6922721.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
херсонская область , черное море, россия, владимир сальдо, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), удар всу по хорлам в херсонской области, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Черное море, Россия, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Удар ВСУ по Хорлам в Херсонской области, Происшествия
Погибшая в Хорлах студентка была в списках "Миротворца"

Погибшая в Хорлах студентка Анастасия Сабинова была в списках "Миротворца"

© Фото : ХГПУ официально/TelegramАнастасия Сабитова
Анастасия Сабитова - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
© Фото : ХГПУ официально/Telegram
Анастасия Сабитова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв - РИА Новости. Погибшая в Хорлах Херсонской области 24-летняя Анастасия Сабинова, финалистка конкурса "Герои Херсонщины: Все СВОи", была в списках скандально известного украинского сайта "Миротворец", сообщили в Telegram-канале проекта "Герои Херсонщины".
Студентка Херсонского государственного педагогического университета погибла при ударе ВСУ по кафе в Хорлах, у нее осталась трехлетняя дочка, сообщил ранее вуз.
"Анастасии было всего 24 года, она воспитывала трёхлетнюю дочь. Укронацисты записали её в список тех, кого хотели уничтожить, ещё раньше они разместили её данные на сайте "Миротворец", - говорится в сообщении.
Организаторы проекта уточнили, что Сабитова - финалистка проекта "Герои Херсонщины: Все СВОи" и сотрудница ЗАГС. Они выразили глубокие соболезнования родным и близким Анастасии.
В четверг губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год - по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. По данным СК РФ, погибли 27 человек, в том числе двое несовершеннолетних, в медучреждения с травмами различной степени тяжести доставлен 31 пострадавший, в том числе пятеро детей. Заведено дело о теракте. Пятница и суббота объявлены днями траура в регионе.
Последствия атаки БПЛА ВСУ на поселок Хорлы в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
Омбудсмен Херсонской области рассказал, как ВСУ били по гостинице в Хорлах
Вчера, 22:13
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьЧерное мореРоссияВладимир СальдоВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)Удар ВСУ по Хорлам в Херсонской областиПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала