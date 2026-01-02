Погибшая в Хорлах студентка была в списках "Миротворца"

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв - РИА Новости. Погибшая в Хорлах Херсонской области 24-летняя Анастасия Сабинова, финалистка конкурса "Герои Херсонщины: Все СВОи", была в списках скандально известного украинского сайта "Миротворец", сообщили в Telegram-канале проекта "Герои Херсонщины".
Студентка Херсонского государственного педагогического университета погибла при ударе ВСУ по кафе в Хорлах, у нее осталась трехлетняя дочка, сообщил ранее вуз.
"Анастасии было всего 24 года, она воспитывала трёхлетнюю дочь. Укронацисты записали её в список тех, кого хотели уничтожить, ещё раньше они разместили её данные на сайте "Миротворец", - говорится в сообщении.
Организаторы проекта уточнили, что Сабитова - финалистка проекта "Герои Херсонщины: Все СВОи" и сотрудница ЗАГС. Они выразили глубокие соболезнования родным и близким Анастасии.
В четверг губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год - по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. По данным СК РФ, погибли 27 человек, в том числе двое несовершеннолетних, в медучреждения с травмами различной степени тяжести доставлен 31 пострадавший, в том числе пятеро детей. Заведено дело о теракте. Пятница и суббота объявлены днями траура в регионе.