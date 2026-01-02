https://ria.ru/20260102/vsu-2066115799.html
Дрон ВСУ целенаправленно нанес удар по гражданской машине, заявил омбудсмен
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
республика крым
херсонская область
республика крым
ГЕНИЧЕСК, 2 янв - РИА Новости. Украинский FPV-дрон целенаправленно нанес удар в заднее стекло гражданского автомобиля под Тарасовкой Херсонской области, при котором погиб пятилетний ребенок, сообщил РИА Новости уполномоченный по правам человека в Херсонской области Сергей Георгиев.
"Это, как и в Хорлах, был очередной злонамеренный террористический акт, потому что удар был нанесен по гражданскому автомобилю, в котором ехали совершенно мирные граждане. Гражданская обычная машина. В ней была семья: дедушка, бабушка, их дочь и внук. Ехали из Подокалиновки, подъезжали к Тарасовке. Со слов главы семейства, дрон бил целенаправленно в заднее стекло автомобиля", - сказал он.
По словам собеседника агентства, после прилета дрона бывший за рулем глава семьи вынес из машины, через лобовое стекло, свою супругу, потом вытащил внука - передал его в руки бабушки, потом спасал свою дочь.
"От полученных при ударе украинского дрона ранений пятилетний ребенок скончался. Мать погибшего ребенка сейчас находится в больнице в Крыму
в тяжелом состоянии. Глава семейства, дедушка погибшего ребенка, получил наименьшие ранения, его супруга - средней степени тяжести. Помощь им оказывается. Они готовятся к похоронам ребенка", - сказал омбудсмен.