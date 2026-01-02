Рейтинг@Mail.ru
Дрон ВСУ целенаправленно нанес удар по гражданской машине, заявил омбудсмен - РИА Новости, 02.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:17 02.01.2026
https://ria.ru/20260102/vsu-2066115799.html
Дрон ВСУ целенаправленно нанес удар по гражданской машине, заявил омбудсмен
Дрон ВСУ целенаправленно нанес удар по гражданской машине, заявил омбудсмен - РИА Новости, 02.01.2026
Дрон ВСУ целенаправленно нанес удар по гражданской машине, заявил омбудсмен
Украинский FPV-дрон целенаправленно нанес удар в заднее стекло гражданского автомобиля под Тарасовкой Херсонской области, при котором погиб пятилетний ребенок,... РИА Новости, 02.01.2026
2026-01-02T22:17:00+03:00
2026-01-02T22:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
республика крым
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990498482_0:120:3077:1851_1920x0_80_0_0_1b2a51c769debeafb373fa427bfeee18.jpg
https://ria.ru/20260102/vsu-2066115433.html
херсонская область
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990498482_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_01566565add48f374581e68af45d49a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, херсонская область , республика крым
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Республика Крым
Дрон ВСУ целенаправленно нанес удар по гражданской машине, заявил омбудсмен

Георгиев: дрон ВСУ ударил по гражданской машине под Тарасовкой намеренно

© РИА Новости / Алексей СухоруковМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ГЕНИЧЕСК, 2 янв - РИА Новости. Украинский FPV-дрон целенаправленно нанес удар в заднее стекло гражданского автомобиля под Тарасовкой Херсонской области, при котором погиб пятилетний ребенок, сообщил РИА Новости уполномоченный по правам человека в Херсонской области Сергей Георгиев.
"Это, как и в Хорлах, был очередной злонамеренный террористический акт, потому что удар был нанесен по гражданскому автомобилю, в котором ехали совершенно мирные граждане. Гражданская обычная машина. В ней была семья: дедушка, бабушка, их дочь и внук. Ехали из Подокалиновки, подъезжали к Тарасовке. Со слов главы семейства, дрон бил целенаправленно в заднее стекло автомобиля", - сказал он.
По словам собеседника агентства, после прилета дрона бывший за рулем глава семьи вынес из машины, через лобовое стекло, свою супругу, потом вытащил внука - передал его в руки бабушки, потом спасал свою дочь.
"От полученных при ударе украинского дрона ранений пятилетний ребенок скончался. Мать погибшего ребенка сейчас находится в больнице в Крыму в тяжелом состоянии. Глава семейства, дедушка погибшего ребенка, получил наименьшие ранения, его супруга - средней степени тяжести. Помощь им оказывается. Они готовятся к похоронам ребенка", - сказал омбудсмен.
Последствия атаки БПЛА ВСУ на поселок Хорлы в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
Омбудсмен Херсонской области рассказал, как ВСУ били по гостинице в Хорлах
Вчера, 22:13
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонская областьРеспублика Крым
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала