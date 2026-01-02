Дрон ВСУ целенаправленно нанес удар по гражданской машине, заявил омбудсмен

"Это, как и в Хорлах, был очередной злонамеренный террористический акт, потому что удар был нанесен по гражданскому автомобилю, в котором ехали совершенно мирные граждане. Гражданская обычная машина. В ней была семья: дедушка, бабушка, их дочь и внук. Ехали из Подокалиновки, подъезжали к Тарасовке. Со слов главы семейства, дрон бил целенаправленно в заднее стекло автомобиля", - сказал он.