Омбудсмен Херсонской области рассказал, как ВСУ били по гостинице в Хорлах
Первый украинский дрон ударил по зоне выхода из гостиницы в Хорлах, второй по самому зданию, а последний бил по спасающимся от огня людям, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 02.01.2026
ГЕНИЧЕСК, 2 янв - РИА Новости. Первый украинский дрон ударил по зоне выхода из гостиницы в Хорлах, второй по самому зданию, а последний бил по спасающимся от огня людям, сообщил РИА Новости со ссылкой на очевидцев теракта уполномоченный по правам человека в Херсонской области Сергей Георгиев.
"Очевидцы теракта и выжившие говорят, что было несколько ударов. Причем, по их словам, первый прилет пришелся точно по выходу из здания - заблокировав его и лишив людей возможности эвакуироваться. Центральный выход загорелся и воспользоваться им было уже нельзя. Затем был прилет по самому зданию - туда, где было самое большое скопление людей, и в итоге был прилет дрона уже во то время, когда через черный ход и окна шла эвакуация первых раненых", - сказал омбудсмен.
Он отметил, что последним прилетом террористы пытались добивать раненых.
"Первый удар был до Нового года, остальные после. Разные люди называют различные интервалы - кто-то говорит о минутном перерыве, кто-то говорит о нескольких минутах, но тут надо учитывать, что человеческая психика по-разному оценивает течение времени в критических экстремальных условиях. Кому-то промежуток времени покажется минутой, кому-то пятью", - добавил омбудсмен.
В четверг губернатор Херсонской области Владимир Сальдо
сообщил, что ВСУ
нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год - по кафе и гостинице на побережье Черного моря
в Хорлах. По данным СК РФ
, погибли 27 человек, в том числе двое несовершеннолетних, в медучреждения с травмами различной степени тяжести доставлен 31 пострадавший, в том числе пятеро детей.