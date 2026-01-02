Омбудсмен Херсонской области рассказал, как ВСУ били по гостинице в Хорлах

ГЕНИЧЕСК, 2 янв - РИА Новости. Первый украинский дрон ударил по зоне выхода из гостиницы в Хорлах, второй по самому зданию, а последний бил по спасающимся от огня людям, сообщил РИА Новости со ссылкой на очевидцев теракта уполномоченный по правам человека в Херсонской области Сергей Георгиев.

"Очевидцы теракта и выжившие говорят, что было несколько ударов. Причем, по их словам, первый прилет пришелся точно по выходу из здания - заблокировав его и лишив людей возможности эвакуироваться. Центральный выход загорелся и воспользоваться им было уже нельзя. Затем был прилет по самому зданию - туда, где было самое большое скопление людей, и в итоге был прилет дрона уже во то время, когда через черный ход и окна шла эвакуация первых раненых", - сказал омбудсмен.