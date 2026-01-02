Рейтинг@Mail.ru
"Принести в жертву": жестокий теракт ВСУ ужаснул пользователей Сети - РИА Новости, 02.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:28 02.01.2026 (обновлено: 22:38 02.01.2026)
https://ria.ru/20260102/vsu-2066113007.html
"Принести в жертву": жестокий теракт ВСУ ужаснул пользователей Сети
"Принести в жертву": жестокий теракт ВСУ ужаснул пользователей Сети - РИА Новости, 02.01.2026
"Принести в жертву": жестокий теракт ВСУ ужаснул пользователей Сети
Пользователи соцсети X, комментируя заявление экс-советника Пентагона Дугласа Макгрегора о срыве мирных переговоров, резко осудили атаку ВСУ на кафе и гостиницу РИА Новости, 02.01.2026
2026-01-02T21:28:00+03:00
2026-01-02T22:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
украина
владимир зеленский
владимир сальдо
вооруженные силы украины
нато
удар всу по хорлам в херсонской области
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/01/2065947466_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_90260062bb64356c35f46fb22c9db90e.jpg
https://ria.ru/20260102/vsu-2066115433.html
https://ria.ru/20260102/zhertvy-2066089146.html
херсонская область
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/01/2065947466_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_0f5830fec75fa78f8824ec8a54076859.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
херсонская область , украина, владимир зеленский, владимир сальдо, вооруженные силы украины, нато, удар всу по хорлам в херсонской области, россия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Украина, Владимир Зеленский, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, НАТО, Удар ВСУ по Хорлам в Херсонской области, Россия

"Принести в жертву": жестокий теракт ВСУ ужаснул пользователей Сети

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Херсонской области | Перейти в медиабанкПоследствия атаки БПЛА ВСУ на кафе в поселке Хорлы
Последствия атаки БПЛА ВСУ на кафе в поселке Хорлы - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Херсонской области
Перейти в медиабанк
Последствия атаки БПЛА ВСУ на кафе в поселке Хорлы
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Пользователи соцсети X, комментируя заявление экс-советника Пентагона Дугласа Макгрегора о срыве мирных переговоров, резко осудили атаку ВСУ на кафе и гостиницу в селе Хорлы.
"Мир — это плохо для бизнеса", — написал комментатор.
Последствия атаки БПЛА ВСУ на поселок Хорлы в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
Омбудсмен Херсонской области рассказал, как ВСУ били по гостинице в Хорлах
Вчера, 22:13
"Ну надо же, какая неожиданность. Владимиру Зеленскому мир не нужен: он потеряет выборы и власть", — подчеркнул еще один пользователь.
"Зеленский не хочет мира. У него еще есть украинцы, которых можно принести в жертву", — заключил другой.
Ранее Дуглас Макгрегор в соцсети X написал, что мирные переговоры по Украине срываются на фоне безрассудных действий ВСУ.

Удары ВСУ по Херсонской области

В ночь на 1 января украинские беспилотники ударили по кафе и гостинице на побережье в Хорлах, где для празднования Нового года собрались около ста человек. Среди 28 погибших есть двое несовершеннолетних. По последним данным, в больницы доставили 31 человека с травмами различной степени тяжести, включая пятерых детей.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо подчеркнул, что боевики ВСУ целенаправленно сожгли людей: они запустили три дрона, один из них — с зажигательной смесью. Как рассказали в местном антифашистском сопротивлении, для атаки использовали разведывательные БПЛА производства стран НАТО. Глава региона допустил причастность к произошедшему британских спецслужб. СК возбудил уголовное дело о теракте.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Последствия атаки БПЛА ВСУ на поселок Хорлы в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
Установлены личности 12 погибших при теракте в Хорлах
Вчера, 17:44
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьУкраинаВладимир ЗеленскийВладимир СальдоВооруженные силы УкраиныНАТОУдар ВСУ по Хорлам в Херсонской областиРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала