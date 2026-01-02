"Принести в жертву": жестокий теракт ВСУ ужаснул пользователей Сети

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Пользователи соцсети X, комментируя заявление экс-советника Пентагона Дугласа Макгрегора о срыве мирных переговоров, резко осудили атаку ВСУ на кафе и гостиницу в селе Хорлы.
"Мир — это плохо для бизнеса", — написал комментатор.
"Ну надо же, какая неожиданность. Владимиру Зеленскому мир не нужен: он потеряет выборы и власть", — подчеркнул еще один пользователь.
"Зеленский не хочет мира. У него еще есть украинцы, которых можно принести в жертву", — заключил другой.
Удары ВСУ по Херсонской области
В ночь на 1 января украинские беспилотники ударили по кафе и гостинице на побережье в Хорлах, где для празднования Нового года собрались около ста человек. Среди 28 погибших есть двое несовершеннолетних. По последним данным, в больницы доставили 31 человека с травмами различной степени тяжести, включая пятерых детей.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо подчеркнул, что боевики ВСУ целенаправленно сожгли людей: они запустили три дрона, один из них — с зажигательной смесью. Как рассказали в местном антифашистском сопротивлении, для атаки использовали разведывательные БПЛА производства стран НАТО. Глава региона допустил причастность к произошедшему британских спецслужб. СК возбудил уголовное дело о теракте.
