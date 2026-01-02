Первые похороны жертвы теракта в гостинице в Хорлах состоятся в субботу

ГЕНИЧЕСК, 2 янв - РИА Новости. Первые похороны жертвы террористического акта боевиков киевского режима в гостинице в Хорлах Херсонской области состоятся в субботу, сообщил РИА Новости уполномоченный по правам человека в регионе Сергей Георгиев.

"Второе сутки идут спасательные работы и следственные действия. Уточнения, опознания. На третье января назначены первые похороны погибших при теракте в Хорлах в новогоднюю ночь. Завтра первого погибшего будут хоронить", - сказал он.