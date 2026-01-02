https://ria.ru/20260102/vsu-2066112326.html
Пострадавшая рассказала о первом ударе ВСУ в Хорлах в новогоднюю ночь
Первый удар ВСУ в Хорлах Херсонской области в новогоднюю ночь пришелся на танцпол и барную стойку в кафе, рассказала одна из пострадавших. РИА Новости, 02.01.2026
