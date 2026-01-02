Пострадавшая рассказала о первом ударе ВСУ в Хорлах в новогоднюю ночь

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 янв - РИА Новости. Первый удар ВСУ в Хорлах Херсонской области в новогоднюю ночь пришелся на танцпол и барную стойку в кафе, рассказала одна из пострадавших.

"Я услышала только отдачу, звука не было, потому что в кафе музыка играла... Первый удар пришелся на танцпол и барную стойку", - сказала она, добавив, что от осколков ее спасла шуба, которую она держала в руках, и длинные распущенные волосы.