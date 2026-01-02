Рейтинг@Mail.ru
Сальдо рассказал новые подробности об атаке ВСУ на Хорлы
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
20:47 02.01.2026 (обновлено: 20:53 02.01.2026)
Сальдо рассказал новые подробности об атаке ВСУ на Хорлы
Сальдо рассказал новые подробности об атаке ВСУ на Хорлы
Средств поражения, которые ВСУ применили при ударе по кафе и гостинице в Хорлах Херсонской области, было бы достаточно для уничтожения укрепленного бункера,... РИА Новости, 02.01.2026
Сальдо рассказал новые подробности об атаке ВСУ на Хорлы

Сальдо: силы удара ВСУ по Хорлам было достаточно для уничтожения бункера

© РИА Новости / Сергей Мирный | Перейти в медиабанкПоследствия атаки БПЛА ВСУ на поселок Хорлы в Херсонской области
Последствия атаки БПЛА ВСУ на поселок Хорлы в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
© РИА Новости / Сергей Мирный
Перейти в медиабанк
Последствия атаки БПЛА ВСУ на поселок Хорлы в Херсонской области
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 янв - РИА Новости. Средств поражения, которые ВСУ применили при ударе по кафе и гостинице в Хорлах Херсонской области, было бы достаточно для уничтожения укрепленного бункера, сообщил глава региона Владимир Сальдо.
"Чудом выжившие люди рассказывают страшные вещи. Женщины и дети в кафе и гостинице подверглись удару средств поражения, достаточных для уничтожения укрепленного бункера", - написал он в Telegram.
В четверг Сальдо сообщил, что ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год - по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. По данным СК РФ, погибли 27 человек, в том числе двое несовершеннолетних, в медучреждения с травмами различной степени тяжести доставлен 31 пострадавший, в том числе пятеро детей. Заведено дело о теракте. Пятница и суббота объявлены днями траура в регионе.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
Генсек ООН выразил обеспокоенность атакой ВСУ в Хорлах
Обсуждения
Заголовок открываемого материала