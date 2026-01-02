https://ria.ru/20260102/vsu-2066110031.html
Сальдо рассказал новые подробности об атаке ВСУ на Хорлы
Сальдо рассказал новые подробности об атаке ВСУ на Хорлы - РИА Новости, 02.01.2026
Сальдо рассказал новые подробности об атаке ВСУ на Хорлы
Средств поражения, которые ВСУ применили при ударе по кафе и гостинице в Хорлах Херсонской области, было бы достаточно для уничтожения укрепленного бункера,... РИА Новости, 02.01.2026
