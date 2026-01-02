https://ria.ru/20260102/vsu-2066107349.html
Студентка ХГПУ погибла при ударе ВСУ по кафе в Хорлах
Студентка Херсонского государственного педагогического университета погибла при ударе ВСУ по кафе в Хорлах, у нее осталась трехлетняя дочка, сообщает вуз. РИА Новости, 02.01.2026
