Сальдо рассказал о состоянии пострадавших при ударе дрона по автомобилю
Сальдо рассказал о состоянии пострадавших при ударе дрона по автомобилю - РИА Новости, 02.01.2026
Сальдо рассказал о состоянии пострадавших при ударе дрона по автомобилю
Трое пострадавших при ударе дрона по автомобилю в Херсонской области остаются в больнице в тяжелом состоянии, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 02.01.2026
херсонская область
