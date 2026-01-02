Пострадавшие при атаке ВСУ в Хорлах получат до 750 тысяч рублей

МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Пострадавшие при атаке ВСУ в селе Хорлы Херсонской области получат выплаты до 750 тысяч рублей, семьи погибших - по 1 миллиону рублей, сообщается в Telegram-канале администрации региона.

В четверг стало известно, что Соцфондом РФ создана рабочая группа по оказанию помощи пострадавшим и их близким. Подчеркивалось, что фонд готов оказать все необходимые меры поддержки, включая выплаты по больничным листам и страхованию от несчастных случаев, пособие на погребение, а также пенсии по случаю потери кормильца. В пятницу власти региона также объявили об организации единоразовых выплат пострадавшим.

"Пострадавшим, получившим ранения, контузии или инвалидность, положены выплаты от 250 до 750 тысяч рублей в зависимости от тяжести вреда здоровью... Жителям, потерявшим близких, предусмотрена выплата в размере 1 миллиона рублей на семью", - говорится в сообщении.

Власти указали, что на выплату в размере 1 миллиона рублей имеют право супруг или супруга, состоявшие в зарегистрированном браке, родители, включая усыновителей, дети, включая усыновлённых, не достигшие 18 лет, а также дети старше 18 лет, если они стали инвалидами до совершеннолетия, и обучающиеся очно в учебных заведениях Херсонской области — до 23 лет.

"Для получения компенсации необходимо предоставить паспорт, ИНН, реквизиты счёта и свидетельство о смерти или постановление следователя/суда или акт МСЭК/заключение ВВК, где указано, что смерть наступила в результате военных действий. Заявление подаётся на каждого совершеннолетнего члена семьи. За несовершеннолетних или недееспособных заявление подаёт законный представитель", - уточнили в администрации Херсонской области.

Там также сообщили, что пострадавшим будет оказано содействие в сборе документов для получения выплаты.

"Министерство труда и социальной защиты населения Херсонской области информирует об организации помощи и содействия в сборе документов для получения единоразовой выплаты гражданам", - говорится в сообщении.

Также власти опубликовали телефон "горячей линии", приемные дни и адрес, куда могут обратиться граждане.