Пострадавшие при атаке ВСУ в Хорлах получат до 750 тысяч рублей
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:09 02.01.2026 (обновлено: 14:24 02.01.2026)
Пострадавшие при атаке ВСУ в Хорлах получат до 750 тысяч рублей
Пострадавшие при атаке ВСУ в Хорлах получат до 750 тысяч рублей

Пострадавшие при атаке ВСУ в Херсонской области получат до 750 тысяч рублей

Последствия атаки БПЛА ВСУ на поселок Хорлы в Херсонской области
Последствия атаки БПЛА ВСУ на поселок Хорлы в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
© РИА Новости / Сергей Мирный
Перейти в медиабанк
Последствия атаки БПЛА ВСУ на поселок Хорлы в Херсонской области
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Пострадавшие при атаке ВСУ в селе Хорлы Херсонской области получат выплаты до 750 тысяч рублей, семьи погибших - по 1 миллиону рублей, сообщается в Telegram-канале администрации региона.
В четверг стало известно, что Соцфондом РФ создана рабочая группа по оказанию помощи пострадавшим и их близким. Подчеркивалось, что фонд готов оказать все необходимые меры поддержки, включая выплаты по больничным листам и страхованию от несчастных случаев, пособие на погребение, а также пенсии по случаю потери кормильца. В пятницу власти региона также объявили об организации единоразовых выплат пострадавшим.
"Пострадавшим, получившим ранения, контузии или инвалидность, положены выплаты от 250 до 750 тысяч рублей в зависимости от тяжести вреда здоровью... Жителям, потерявшим близких, предусмотрена выплата в размере 1 миллиона рублей на семью", - говорится в сообщении.
Власти указали, что на выплату в размере 1 миллиона рублей имеют право супруг или супруга, состоявшие в зарегистрированном браке, родители, включая усыновителей, дети, включая усыновлённых, не достигшие 18 лет, а также дети старше 18 лет, если они стали инвалидами до совершеннолетия, и обучающиеся очно в учебных заведениях Херсонской области — до 23 лет.
"Для получения компенсации необходимо предоставить паспорт, ИНН, реквизиты счёта и свидетельство о смерти или постановление следователя/суда или акт МСЭК/заключение ВВК, где указано, что смерть наступила в результате военных действий. Заявление подаётся на каждого совершеннолетнего члена семьи. За несовершеннолетних или недееспособных заявление подаёт законный представитель", - уточнили в администрации Херсонской области.
Там также сообщили, что пострадавшим будет оказано содействие в сборе документов для получения выплаты.
"Министерство труда и социальной защиты населения Херсонской области информирует об организации помощи и содействия в сборе документов для получения единоразовой выплаты гражданам", - говорится в сообщении.
Также власти опубликовали телефон "горячей линии", приемные дни и адрес, куда могут обратиться граждане.
В четверг губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год - по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. По данным СК РФ, погибли 27 человек, в том числе двое несовершеннолетних, в медучреждения с травмами различной степени тяжести доставлен 31 пострадавший, в том числе пятеро детей. Заведено дело о теракте. Пятница и суббота объявлены днями траура в регионе.
Специальная военная операция на Украине
 
 
