ВСУ атаковали Белгородскую область более 130 БПЛА за сутки
Специальная военная операция на Украине
 
13:40 02.01.2026
https://ria.ru/20260102/vsu-2066054489.html
ВСУ атаковали Белгородскую область более 130 БПЛА за сутки
ВСУ атаковали Белгородскую область более 130 БПЛА за сутки
ВСУ за сутки атаковали 17 муниципалитетов Белгородской области более 130 БПЛА

БЕЛГОРОД, 2 янв - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 17 муниципалитетов Белгородской области более чем 130 беспилотниками, из них 114 были сбиты и подавлены над регионом, сообщает губернатор Вячеслав Гладков.
По информации главы региона, за минувшие сутки 31 населенный пункт попал под удар со стороны Украины. Зафиксированы атаки 134 беспилотников и выпущено 17 снарядов, кроме того, центр Белгорода подвергся ракетному обстрелу. Пять мирных жителей пострадали. За отчетный период различные повреждения выявлены в 11 многоквартирных домах, семи частных домовладениях, трех коммерческих объектах и 15 транспортных средствах.
"Вчера днём над Белгородом системой ПВО сбиты два беспилотника самолётного типа. Утром центр Белгорода подвергся ракетному обстрелу. Пострадали две мирные жительницы… В Белгородском округе посёлки Майский, Малиновка, Октябрьский и Разумное, сёла Беловское, Бессоновка, Ближнее, Веселая Лопань, Нечаевка, Орловка, Репное, Стрелецкое и Ясные Зори атакованы 25 беспилотниками, 20 из которых сбиты и подавлены. В посёлке Разумное в результате атаки дрона на коммерческий объект ранены три мирных жителя", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что Борисовский и Краснояружский округа атакованы 37 беспилотниками, 30 из которых сбиты, по Грайворонскому округу выпущено 17 боеприпасов и нанесены удары 14 дронами, шесть из которых сбиты и подавлены. По данным главы области, над Алексеевским, Валуйским, Вейделевским, Волоконовским, Губкинским, Красненским, Красногвардейским, Новооскольским, Прохоровским, Старооскольским, Шебекинским и Яковлевским округами сбиты и подавлена 56 БПЛА, без последствий.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
