ВСУ атаковали Белгородскую область более 130 БПЛА за сутки

БЕЛГОРОД, 2 янв - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 17 муниципалитетов Белгородской области более чем 130 беспилотниками, из них 114 были сбиты и подавлены над регионом, сообщает губернатор Вячеслав Гладков.
По информации главы региона, за минувшие сутки 31 населенный пункт попал под удар со стороны Украины. Зафиксированы атаки 134 беспилотников и выпущено 17 снарядов, кроме того, центр Белгорода подвергся ракетному обстрелу. Пять мирных жителей пострадали. За отчетный период различные повреждения выявлены в 11 многоквартирных домах, семи частных домовладениях, трех коммерческих объектах и 15 транспортных средствах.
"Вчера днём над Белгородом системой ПВО сбиты два беспилотника самолётного типа. Утром центр Белгорода подвергся ракетному обстрелу. Пострадали две мирные жительницы… В Белгородском округе посёлки Майский, Малиновка, Октябрьский и Разумное, сёла Беловское, Бессоновка, Ближнее, Веселая Лопань, Нечаевка, Орловка, Репное, Стрелецкое и Ясные Зори атакованы 25 беспилотниками, 20 из которых сбиты и подавлены. В посёлке Разумное в результате атаки дрона на коммерческий объект ранены три мирных жителя", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что Борисовский и Краснояружский округа атакованы 37 беспилотниками, 30 из которых сбиты, по Грайворонскому округу выпущено 17 боеприпасов и нанесены удары 14 дронами, шесть из которых сбиты и подавлены. По данным главы области, над Алексеевским, Валуйским, Вейделевским, Волоконовским, Губкинским, Красненским, Красногвардейским, Новооскольским, Прохоровским, Старооскольским, Шебекинским и Яковлевским округами сбиты и подавлена 56 БПЛА, без последствий.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
22 июня 2022, 17:18