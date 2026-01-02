https://ria.ru/20260102/vsu-2066045630.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра" - РИА Новости, 02.01.2026
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра"
ВСУ за неделю потеряли более 365 военных и три боевые бронемашины в зоне действий группировки войск "Днепр", сообщили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости, 02.01.2026
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра"
ВСУ за неделю потеряли свыше 365 военных в зоне действий "Днепра"