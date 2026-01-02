Рейтинг@Mail.ru
ВСУ нанесли ракетный удар по центру Белгорода, есть пострадавшие - РИА Новости, 02.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:40 02.01.2026 (обновлено: 22:09 02.01.2026)
https://ria.ru/20260102/vsu-2066040310.html
ВСУ нанесли ракетный удар по центру Белгорода, есть пострадавшие
ВСУ нанесли ракетный удар по центру Белгорода, есть пострадавшие - РИА Новости, 02.01.2026
ВСУ нанесли ракетный удар по центру Белгорода, есть пострадавшие
Две мирные жительницы пострадали при ракетной атаке ВСУ на центр Белгорода, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 02.01.2026
2026-01-02T11:40:00+03:00
2026-01-02T22:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгород
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
россия
белгородская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/02/2066039153_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_04df92155b0d1f58aa517edc4e6aa11e.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгород
россия
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/02/2066039153_130:113:1259:960_1920x0_80_0_0_dc1afe17c0700e99ae430426222d253c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, россия, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгород, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Россия, Белгородская область
ВСУ нанесли ракетный удар по центру Белгорода, есть пострадавшие

Последствия атаки ВСУ на центр Белгорода сняли на фото

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия атаки ВСУ по центру Белгорода
Последствия атаки ВСУ по центру Белгорода - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия атаки ВСУ по центру Белгорода
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Две мирные жительницы пострадали при ракетной атаке ВСУ на центр Белгорода, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Одну женщину с предварительным диагнозом черепно-мозговая травма и баротравма бригада скорой доставляет в областную клиническую больницу. Вторую пострадавшую, получившую осколочное ранение предплечья, транспортируют в городскую больницу № 2 Белгорода", — написал он на платформе MAX.
© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия атаки ВСУ по центру Белгорода
Последствия атаки ВСУ по центру Белгорода - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия атаки ВСУ по центру Белгорода
Уточняется, что в частном доме и около 40 квартирах в трех многоэтажках выбило окна. Также получило повреждение одно коммерческое здание, семь автомобилей посекло осколками.
На местах работают оперативные службы. Последствия уточняются, добавил Гладков.
© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия атаки ВСУ по центру Белгорода
Последствия атаки ВСУ по центру Белгорода
Последствия атаки ВСУ по центру Белгорода
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
1 из 3
© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия атаки ВСУ по центру Белгорода
Последствия атаки ВСУ по центру Белгорода
Последствия атаки ВСУ по центру Белгорода
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
2 из 3
© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия атаки ВСУ по центру Белгорода
Последствия атаки ВСУ по центру Белгорода
Последствия атаки ВСУ по центру Белгорода
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
3 из 3
Последствия атаки ВСУ по центру Белгорода
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
1 из 3
Последствия атаки ВСУ по центру Белгорода
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
2 из 3
Последствия атаки ВСУ по центру Белгорода
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
3 из 3
ВСУ ежедневно атакуют приграничные регионы. С августа 2024 года в Белгородской области ввели режим контртеррористической операции, обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Российская армия в ответ наносит удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныРоссияБелгородская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала