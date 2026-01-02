ВСУ нанесли ракетный удар по центру Белгорода, есть пострадавшие

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Две мирные жительницы пострадали при ракетной атаке ВСУ на центр Белгорода, Две мирные жительницы пострадали при ракетной атаке ВСУ на центр Белгорода, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"Одну женщину с предварительным диагнозом черепно-мозговая травма и баротравма бригада скорой доставляет в областную клиническую больницу. Вторую пострадавшую, получившую осколочное ранение предплечья, транспортируют в городскую больницу № 2 Белгорода", — написал он на платформе MAX.

Уточняется, что в частном доме и около 40 квартирах в трех многоэтажках выбило окна. Также получило повреждение одно коммерческое здание, семь автомобилей посекло осколками.

На местах работают оперативные службы. Последствия уточняются, добавил Гладков

ВСУ ежедневно атакуют приграничные регионы. С августа 2024 года в Белгородской области ввели режим контртеррористической операции, обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.