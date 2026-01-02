https://ria.ru/20260102/vsu-2066020394.html
В Сумской области уничтожены две штурмовые группы ВСУ
В Сумской области уничтожены две штурмовые группы ВСУ - РИА Новости, 02.01.2026
В Сумской области уничтожены две штурмовые группы ВСУ
Две штурмовые группы 119-й бригады территориальной обороны ВСУ уничтожены в районе Грабовского в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых... РИА Новости, 02.01.2026
В Сумской области уничтожены две штурмовые группы ВСУ
РИА Новости: в Сумской области уничтожены две штурмовые группы 119-й бригады ВСУ