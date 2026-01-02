Боевикам ВСУ в Харьковской области отменили отпуска после ранений

МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Боевикам ВСУ в Харьковской области отменили отпуска после ранений, в учебных центрах сократили срок подготовки из-за нехватки людей в 57-й, 58-й и 120-й бригадах, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

"Украинское командование в срочном порядке продолжает доукомплектовывать подразделения 57-й, 58-й отдельных мотопехотных бригад и 120-й отдельной бригады территориальной обороны", - сказал собеседник агентства.