Боевикам ВСУ в Харьковской области отменили отпуска после ранений
Боевикам ВСУ в Харьковской области отменили отпуска после ранений
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Боевикам ВСУ в Харьковской области отменили отпуска после ранений, в учебных центрах сократили срок подготовки из-за нехватки людей в 57-й, 58-й и 120-й бригадах, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Украинское командование в срочном порядке продолжает доукомплектовывать подразделения 57-й, 58-й отдельных мотопехотных бригад и 120-й отдельной бригады территориальной обороны", - сказал собеседник агентства.
По его словам, "военнослужащим отменяют отпуска после ранений, а в учебных центрах сокращают срок подготовки".