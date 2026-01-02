Рейтинг@Mail.ru
В Харьковской области уничтожили штурмовые группы ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:32 02.01.2026 (обновлено: 14:45 02.01.2026)
В Харьковской области уничтожили штурмовые группы ВСУ
В Харьковской области уничтожили штурмовые группы ВСУ
В Харьковской области уничтожили штурмовые группы ВСУ
Российские войска уничтожили три сводные штурмовые группы ВСУ в лесу у села Лиман в Харьковской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 02.01.2026
специальная военная операция на украине
харьковская область
вооруженные силы украины
безопасность
владимир путин
сумская область
украина
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Российские войска уничтожили три сводные штурмовые группы ВСУ в лесу у села Лиман в Харьковской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
По словам собеседника агентства, противник предпринял попытку контратаки штурмовиками 57-й и 58-й отдельных мотопехотных бригад на пикапах.
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
ВСУ использовали печать со свастикой на Харьковском направлении
31 декабря 2025, 09:41
"В ходе комплексного огневого поражения все три группы уничтожены", — сказал он.
На Харьковском направлении действуют группировки "Север" и "Запад". За минувшие сутки украинская армия потеряла на этом участке фронта до 400 боевиков, танк, боевую бронированную машину, 27 автомобилей, станцию РЭБ, четыре орудия полевой артиллерии, четыре хранилища боеприпасов и два склада материальных средств.
Как отмечал президент Владимир Путин, российские военные успешно решают задачу по созданию буферной зоны безопасности в Харьковской и Сумской областях.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьВооруженные силы УкраиныБезопасностьВладимир ПутинСумская областьУкраина
 
 
