В Харьковской области уничтожили штурмовые группы ВСУ

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Российские войска уничтожили три сводные штурмовые группы ВСУ в лесу у села Лиман в Харьковской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

По словам собеседника агентства, противник предпринял попытку контратаки штурмовиками 57-й и 58-й отдельных мотопехотных бригад на пикапах.

"В ходе комплексного огневого поражения все три группы уничтожены", — сказал он.

На Харьковском направлении действуют группировки "Север" и "Запад". За минувшие сутки украинская армия потеряла на этом участке фронта до 400 боевиков, танк, боевую бронированную машину, 27 автомобилей, станцию РЭБ, четыре орудия полевой артиллерии, четыре хранилища боеприпасов и два склада материальных средств.