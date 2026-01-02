https://ria.ru/20260102/vsu-2066019920.html
Российские войска уничтожили три сводные штурмовые группы ВСУ в лесу у села Лиман в Харьковской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 02.01.2026
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Российские войска уничтожили три сводные штурмовые группы ВСУ в лесу у села Лиман в Харьковской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
По словам собеседника агентства, противник предпринял попытку контратаки штурмовиками 57-й и 58-й отдельных мотопехотных бригад на пикапах.
"В ходе комплексного огневого поражения все три группы уничтожены", — сказал он.
На Харьковском направлении действуют группировки "Север" и "Запад". За минувшие сутки украинская армия потеряла на этом участке фронта до 400 боевиков, танк, боевую бронированную машину, 27 автомобилей, станцию РЭБ, четыре орудия полевой артиллерии, четыре хранилища боеприпасов и два склада материальных средств.
Как отмечал президент Владимир Путин
, российские военные успешно решают задачу по созданию буферной зоны безопасности в Харьковской и Сумской областях
.