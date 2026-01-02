Рейтинг@Mail.ru
Участвовавший во вторжении в Курскую область нацбат ВСУ переброшен под Сумы - РИА Новости, 02.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:31 02.01.2026
https://ria.ru/20260102/vsu-2066019802.html
Участвовавший во вторжении в Курскую область нацбат ВСУ переброшен под Сумы
Участвовавший во вторжении в Курскую область нацбат ВСУ переброшен под Сумы - РИА Новости, 02.01.2026
Участвовавший во вторжении в Курскую область нацбат ВСУ переброшен под Сумы
ВСУ перебросили на сумское направление штурмовиков нацбата "Арей", который ранее понес большие потери в ходе "курской авантюры", сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 02.01.2026
2026-01-02T06:31:00+03:00
2026-01-02T06:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/10/1989381965_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_36096229957a9109d59ce00b20be6ed6.jpg
https://ria.ru/20260102/spetsoperatsiya-2066016378.html
курская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/10/1989381965_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_59cc8d753845aa1fb6ae30e61d108055.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, россия, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Участвовавший во вторжении в Курскую область нацбат ВСУ переброшен под Сумы

РИА Новости: нацбат ВСУ "Арей" перебросили под Сумы

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. ВСУ перебросили на сумское направление штурмовиков нацбата "Арей", который ранее понес большие потери в ходе "курской авантюры", сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Из-за низкой боеспособности и морально-психологического состояния 116-й и 119-й бригад территориальной обороны ВСУ в Краснопольский район переброшены подразделения 253-го отдельного штурмового полка "Арей" (ранее 253-го отдельного штурмового батальона 129-й отдельной бригады территориальной обороны), состоящего из идейных нацистов, для проведения контратак и восстановления утраченных позиций в районе Высокого", - сказал собеседник агентства.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля 2025 года доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
Боец ВС России уничтожил пять боевиков ВСУ при штурме позиции
Вчера, 05:05
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияВалерий ГерасимовВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала