Саудовская Аравия развернула в Аравийском море военно-морские силы

ДОХА, 2 янв - РИА Новости. Саудовская Аравия развернула военно-морские силы в Аравийском море на фоне обострения ситуации в Йемене, где идут бои между поддерживаемыми королевством войсками на стороне главы Руководящего совета и подразделениями юга, заявил в пятницу представитель арабской коалиции генерал-майор Турки аль-Малики.

"Королевские военно-морские силы Саудовской Аравии завершили развертывание в Аравийском море . Эти силы будут проводить инспекционные и антиконтрабандные операции в Аравийском море", - отметил он.

В пятницу утром губернатор Хадрамаута объявил о начале операции по возвращению под контроль военных лагерей, захваченных силами Южного переходного совета (ЮТС) в начале декабря. Эту операцию поддерживает Саудовская Аравия, которая ранее призвала ЮПС вывести войска из восточных провинций.

В минувший вторник Рашад аль-Алими обвинил ОАЭ в том, что они приказали союзникам в Йемене захватить контроль над провинциями Хадрамаут и Аль-Махра с целью раздела страны. Он также приказал отменить соглашение о совместной обороне с ОАЭ и вывести их войска в течение 24 часов. Эти требования поддержала Саудовская Аравия, которая разбомбила военный груз, прибывший из Эмиратов в порт Эль-Мукалла, обвинив ОАЭ в снабжении южан, хотя Эмираты опровергли эти обвинения и согласились на вывод войск.

С начала декабря коллективный правящий орган на подконтрольных международно признанным властям территориях Йемена - Руководящий президентский совет находится в состоянии кризиса из-за конфликта между его председателем Рашадом аль-Алими и членом совета Айдарусом аз-Зубейди , который возглавляет Южный переходный совет. Этот кризис возник в результате захвата южанами провинций Хадрамаут и Аль-Махра в восточном Йемене на фоне усилий по восстановлению государства, существовавшего на юге страны до объединения Йемена в 1990 году.