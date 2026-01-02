Рейтинг@Mail.ru
Саудовская Аравия развернула в Аравийском море военно-морские силы - РИА Новости, 02.01.2026
15:42 02.01.2026
Саудовская Аравия развернула в Аравийском море военно-морские силы
Саудовская Аравия развернула в Аравийском море военно-морские силы - РИА Новости, 02.01.2026
Саудовская Аравия развернула в Аравийском море военно-морские силы
Саудовская Аравия развернула военно-морские силы в Аравийском море на фоне обострения ситуации в Йемене, где идут бои между поддерживаемыми королевством... РИА Новости, 02.01.2026
в мире
йемен
саудовская аравия
оаэ
айдарус аз-зубейди
йемен
саудовская аравия
оаэ
в мире, йемен, саудовская аравия, оаэ, айдарус аз-зубейди
В мире, Йемен, Саудовская Аравия, ОАЭ, Айдарус аз-Зубейди
Саудовская Аравия развернула в Аравийском море военно-морские силы

Саудовская Аравия развернула ВМС в Аравийском море на фоне обострения в Йемене

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Флаг Саудовской Аравии
Флаг Саудовской Аравии - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Флаг Саудовской Аравии. Архивное фото
ДОХА, 2 янв - РИА Новости. Саудовская Аравия развернула военно-морские силы в Аравийском море на фоне обострения ситуации в Йемене, где идут бои между поддерживаемыми королевством войсками на стороне главы Руководящего совета и подразделениями юга, заявил в пятницу представитель арабской коалиции генерал-майор Турки аль-Малики.
"Королевские военно-морские силы Саудовской Аравии завершили развертывание в Аравийском море. Эти силы будут проводить инспекционные и антиконтрабандные операции в Аравийском море", - отметил он.
В пятницу утром губернатор Хадрамаута объявил о начале операции по возвращению под контроль военных лагерей, захваченных силами Южного переходного совета (ЮТС) в начале декабря. Эту операцию поддерживает Саудовская Аравия, которая ранее призвала ЮПС вывести войска из восточных провинций.
В минувший вторник Рашад аль-Алими обвинил ОАЭ в том, что они приказали союзникам в Йемене захватить контроль над провинциями Хадрамаут и Аль-Махра с целью раздела страны. Он также приказал отменить соглашение о совместной обороне с ОАЭ и вывести их войска в течение 24 часов. Эти требования поддержала Саудовская Аравия, которая разбомбила военный груз, прибывший из Эмиратов в порт Эль-Мукалла, обвинив ОАЭ в снабжении южан, хотя Эмираты опровергли эти обвинения и согласились на вывод войск.
С начала декабря коллективный правящий орган на подконтрольных международно признанным властям территориях Йемена - Руководящий президентский совет находится в состоянии кризиса из-за конфликта между его председателем Рашадом аль-Алими и членом совета Айдарусом аз-Зубейди, который возглавляет Южный переходный совет. Этот кризис возник в результате захвата южанами провинций Хадрамаут и Аль-Махра в восточном Йемене на фоне усилий по восстановлению государства, существовавшего на юге страны до объединения Йемена в 1990 году.
Южный переходный совет требует восстановления Народной Демократической Республики Йемен, которая существовала на юге Йемена и объединилась с севером 22 мая 1990 года, образовав Республику Йемен. Он обосновывает это требование тем, что жители южных провинций пострадали от несправедливости и угнетения со стороны севера после гражданской войны 1994 года.
Флаг Саудовской Аравии - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Саудовская Аравия и ОАЭ продолжат конфликт в виде "прокси", считает эксперт
30 декабря 2025, 21:20
 
В миреЙеменСаудовская АравияОАЭАйдарус аз-Зубейди
 
 
