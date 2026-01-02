Американский виолончелист обвинил Уилла Смита в сексуальных домогательствах

ВАШИНГТОН, 2 янв - РИА Новости. Американский виолончелист Брайан Кинг Джозеф обвинил голливудского актера и музыканта Уилла Смита в сексуальных домогательствах, подав соответствующий иск в суд Лос-Анджелеса, сообщает телеканал Американский виолончелист Брайан Кинг Джозеф обвинил голливудского актера и музыканта Уилла Смита в сексуальных домогательствах, подав соответствующий иск в суд Лос-Анджелеса, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на судебные документы.

"Факты убедительно свидетельствуют о том, что ответчик Уиллард Кэрролл Смит II целенаправленно входил в доверие мистера Джозефа с целью дальнейшей сексуальной эксплуатации. Последовательность событий, предыдущие заявления Смита и обстоятельства проникновения в гостиничный номер указывают на модель хищнического поведения, а не на единичный инцидент", — говорится в иске, который есть в распоряжении телеканала.

Инцидент якобы произошел в Лас-Вегасе в 2025 году, когда Смит нанял виолончелиста для участия в своем музыкальном туре.

Как утверждает Джозеф, в его отсутствие неизвестное лицо проникло в его гостиничный номер, который ему предоставил работодатель, оставив там записку со словами "Брайан, я вернусь не позже 5.30, только мы вдвоем (рисунок сердца), Стоун Ф.". После того, как виолончелист пожаловался работодателю, он был уволен. Теперь он требует компенсаций морального, финансового и репутационного ущерба, следует из иска.

В декабре 2025 года бывший близкий друг Смита Билал Салам подал в суд иск на 3 миллиона долларов на его супругу Джаду Пинкетт-Смит за то, что она предположительно угрожала ему расправой за разглашение подробностей ее личной жизни, сообщало издание Page Six со ссылкой на полученную копию иска.

В иске Салам утверждает, что против него была развернута кампания травли после того, как он отказался помочь бывшему другу с урегулированием публичного кризиса из-за инцидента на премии "Оскар".