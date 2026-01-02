Рейтинг@Mail.ru
Американский виолончелист обвинил Уилла Смита в сексуальных домогательствах - РИА Новости, 02.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:47 02.01.2026
https://ria.ru/20260102/violonchelist-2066018183.html
Американский виолончелист обвинил Уилла Смита в сексуальных домогательствах
Американский виолончелист обвинил Уилла Смита в сексуальных домогательствах - РИА Новости, 02.01.2026
Американский виолончелист обвинил Уилла Смита в сексуальных домогательствах
Американский виолончелист Брайан Кинг Джозеф обвинил голливудского актера и музыканта Уилла Смита в сексуальных домогательствах, подав соответствующий иск в суд РИА Новости, 02.01.2026
2026-01-02T05:47:00+03:00
2026-01-02T05:47:00+03:00
в мире
лос-анджелес
лас-вегас
уилл смит
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1c/1780408344_281:0:2891:1468_1920x0_80_0_0_a8605309eb7a640031fa90956daa979e.jpg
https://ria.ru/20250714/makgregor-2029060736.html
https://ria.ru/20251220/figurist-2063486381.html
лос-анджелес
лас-вегас
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1c/1780408344_242:0:2909:2000_1920x0_80_0_0_edfaf68d944b71e51cd202203861daf3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, лос-анджелес, лас-вегас, уилл смит
В мире, Лос-Анджелес, Лас-Вегас, Уилл Смит
Американский виолончелист обвинил Уилла Смита в сексуальных домогательствах

Fox News: виолончелист Джозеф обвинил Уилла Смита в сексуальных домогательствах

© AP Photo / Chris PizzelloУилл Смит
Уилл Смит - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
© AP Photo / Chris Pizzello
Уилл Смит. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 2 янв - РИА Новости. Американский виолончелист Брайан Кинг Джозеф обвинил голливудского актера и музыканта Уилла Смита в сексуальных домогательствах, подав соответствующий иск в суд Лос-Анджелеса, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на судебные документы.
"Факты убедительно свидетельствуют о том, что ответчик Уиллард Кэрролл Смит II целенаправленно входил в доверие мистера Джозефа с целью дальнейшей сексуальной эксплуатации. Последовательность событий, предыдущие заявления Смита и обстоятельства проникновения в гостиничный номер указывают на модель хищнического поведения, а не на единичный инцидент", — говорится в иске, который есть в распоряжении телеканала.
Конор Макгрегор - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
Певица обвинила Макгрегора в онлайн-домогательствах
14 июля 2025, 16:50
Инцидент якобы произошел в Лас-Вегасе в 2025 году, когда Смит нанял виолончелиста для участия в своем музыкальном туре.
Как утверждает Джозеф, в его отсутствие неизвестное лицо проникло в его гостиничный номер, который ему предоставил работодатель, оставив там записку со словами "Брайан, я вернусь не позже 5.30, только мы вдвоем (рисунок сердца), Стоун Ф.". После того, как виолончелист пожаловался работодателю, он был уволен. Теперь он требует компенсаций морального, финансового и репутационного ущерба, следует из иска.
В декабре 2025 года бывший близкий друг Смита Билал Салам подал в суд иск на 3 миллиона долларов на его супругу Джаду Пинкетт-Смит за то, что она предположительно угрожала ему расправой за разглашение подробностей ее личной жизни, сообщало издание Page Six со ссылкой на полученную копию иска.
В иске Салам утверждает, что против него была развернута кампания травли после того, как он отказался помочь бывшему другу с урегулированием публичного кризиса из-за инцидента на премии "Оскар".
В марте 2022 года во время церемонии "Оскар" комик Крис Рок получил удар по лицу от Смита за шутку о его супруге. Позже, получая награду, Смит извинился перед гостями за свой поступок. Рок не стал писать заявление в полицию. Смиту запретили посещать церемонию "Оскар" в течение 10 лет, несмотря на тот факт, что он является двухкратным обладателем награды. Его также лишили членства в Академии киноискусств, которая присуждает эту премию.
Иван Десятов и Изабелла Флорес - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Фигуриста Десятова пожизненно отстранили из-за сексуальных домогательств
20 декабря 2025, 11:07
 
В миреЛос-АнджелесЛас-ВегасУилл Смит
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала