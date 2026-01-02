Рейтинг@Mail.ru
03:34 02.01.2026 (обновлено: 03:40 02.01.2026)
Названа самая подорожавшая в 2025 году к доллару валюта
Рубль по итогам прошлого года стал самой подорожавшей к доллару валютой — его курс укрепился почти на треть, подсчитало РИА Новости по открытым биржевым данным. РИА Новости, 02.01.2026
экономика, ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Экономика, Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкКупюры долларов США
Купюры долларов США - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Купюры долларов США. Архивное фото
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Рубль по итогам прошлого года стал самой подорожавшей к доллару валютой — его курс укрепился почти на треть, подсчитало РИА Новости по открытым биржевым данным.
Так, курс рубля по сравнению с декабрем 2024 года укрепился к доллару сразу на 31 процент.
Обменный пункт - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
Финансист назвала три сценария курса доллара в 2026 году
02:17
На втором месте по этому показателю оказалась шведская крона (19,9 процента), а третью строку занял венгерский форинт (19,4 процента). Также в пятерку наиболее подорожавших к доллару мировых валют вошли колумбийское песо (на 18,9 процента) и чешская крона (на 17,2 процента).
При этом десять валют из числа сорока пяти наиболее значимых проанализированных, напротив, закрыли предшествующий год "в минусе". Сильнее всего ослаб курс аргентинского песо — на 29,2 процента. Вместе с ним в тройку "антилидеров" вошли турецкая лира (18,3 процента) и ливийский динар (9,2 процента).
Курс рубля - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
Аналитик назвал три фактора, от которых зависит курс рубля на исходе года
27 декабря 2025, 02:17
Также заметно просел к доллару курс шри-ланкийской рупии (на 5,5 процента), а замкнули пятерку непальская и индийская рупии, курсы которых ослабли к доллару на 5 процентов.
Согласно даным Центробанка, официальный курс доллара за 2025 год упал на 23,45 рубля. Максимального за год значения доллар достиг 15 января — 103,44 рубля, минимального — 6 декабря в 76,09 рубля. Евро соответственно стоил 106,25 рубля 15 января и 87,57 рубля 19 марта.
Как заявил в конце декабря в интервью RT глава Минэкономразвития Максим Решетников, текущий крепкий курс рубля отражает реальное соотношение спроса и предложения в условиях достаточно высоких процентных ставок. Он добавил, что в следующем году курс тоже "очевидно, будет крепче, чем мы предполагали еще в августе и сентябре".
Бизнесмены - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Названа альтернатива вложениям в доллар на 2026 год
25 декабря 2025, 02:17
 
