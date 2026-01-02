Названа самая подорожавшая в 2025 году к доллару валюта

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Рубль по итогам прошлого года стал самой подорожавшей к доллару валютой — его курс укрепился почти на треть, подсчитало РИА Новости по открытым биржевым данным.

Так, курс рубля по сравнению с декабрем 2024 года укрепился к доллару сразу на 31 процент.

На втором месте по этому показателю оказалась шведская крона (19,9 процента), а третью строку занял венгерский форинт (19,4 процента). Также в пятерку наиболее подорожавших к доллару мировых валют вошли колумбийское песо (на 18,9 процента) и чешская крона (на 17,2 процента).

При этом десять валют из числа сорока пяти наиболее значимых проанализированных, напротив, закрыли предшествующий год "в минусе". Сильнее всего ослаб курс аргентинского песо — на 29,2 процента. Вместе с ним в тройку "антилидеров" вошли турецкая лира (18,3 процента) и ливийский динар (9,2 процента).

Также заметно просел к доллару курс шри-ланкийской рупии (на 5,5 процента), а замкнули пятерку непальская и индийская рупии, курсы которых ослабли к доллару на 5 процентов.

Согласно даным Центробанка, официальный курс доллара за 2025 год упал на 23,45 рубля. Максимального за год значения доллар достиг 15 января — 103,44 рубля, минимального — 6 декабря в 76,09 рубля. Евро соответственно стоил 106,25 рубля 15 января и 87,57 рубля 19 марта.