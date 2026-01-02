Назначение Буданова* является плевком Киева в лицо Трампа, считает эксперт

МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. Назначение на пост главы офиса Владимира Зеленского начальника главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилла Буданова* продиктовано не только выбором лидера киевского режима, но и волей британских спецслужб, заявил РИА Новости российский военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Зеленский в пятницу сообщил, что предложил Буданову* возглавить свой офис. Ранее стало известно, что Буданов* принял предложение главы киевского режима.

"За этим назначением стоит не только выбор Зеленского, но, очевидно, элит ЕС , лондонских элит, в частности, британских спецслужб, которые руками Буданова* намерены полностью обнулить мирный план (президента США Дональда – ред.) Трампа и все усилия 47-го президента США по урегулированию кризиса вокруг Украины политико-дипломатическими средствами", - отметил Коротченко

Он подчеркнул, что в целом новое назначение Буданова* — это вызов мировому сообществу, а также публичный плевок Киева в лицо Дональду Трампу.

"Украина окончательно, теперь уже без всяких условностей, становится террористическим государством с международными террористами во главе и со всеми вытекающими отсюда последствиями", - сказал аналитик.

По его словам, после назначения Буданова* на пост главы офиса Зеленского можно небезосновательно ожидать активизацию террористических действий со стороны Украины на территории России и за рубежом.

"В частности, нельзя исключать то, что Буданов* поставит задачу и реализует сценарий прямого покушения на Дональда Трампа и вице-президента США Джей Ди Вэнса, людей, которые стоят на пути целеустремлений киевской верхушки продолжать тотальную войну террористическими средствами", - добавил аналитик.

Коротченко отметил, что террористические атаки украинских спецслужб можно ожидать по всему миру.

"Мы также можем ожидать масштабирования террористических атак Украины по всему миру, на всех континентах, поскольку украинская диаспора и агентура главного управления разведки (ГУР - ред.) министерства обороны Украины, которая останется в руках Буданова*, это факторы, вызывающие особое и сильное беспокойство относительно возможности их использования", - сказал эксперт.

Коротченко добавил, что данное назначение Буданова* требует незамедлительных военно-политических консультаций со стороны России и США насчет дальнейших действий.

"С учетом всех новых реалий необходимы прямые и экстренные военно-политические консультации между Кремлем и Белым домом относительно того, как и каким образом нам реагировать на изменение ситуации и в том числе для активизации совместных российско-американских усилий по пресечению со стороны Киева новых террористических актов", - заключил Коротченко.