Рейтинг@Mail.ru
Назначение Буданова* является плевком Киева в лицо Трампа, считает эксперт - РИА Новости, 02.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:54 02.01.2026
https://ria.ru/20260102/ukraina-2066121887.html
Назначение Буданова* является плевком Киева в лицо Трампа, считает эксперт
Назначение Буданова* является плевком Киева в лицо Трампа, считает эксперт - РИА Новости, 02.01.2026
Назначение Буданова* является плевком Киева в лицо Трампа, считает эксперт
Назначение на пост главы офиса Владимира Зеленского начальника главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилла Буданова* продиктовано не только... РИА Новости, 02.01.2026
2026-01-02T23:54:00+03:00
2026-01-02T23:54:00+03:00
в мире
украина
киев
сша
игорь коротченко
дональд трамп
владимир зеленский
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/02/2066073423_0:41:1280:761_1920x0_80_0_0_78c3004de8f50d575ea9838c17eb24e6.jpg
https://ria.ru/20260102/ukraina-2066095365.html
https://ria.ru/20260102/nyt-2066086717.html
https://ria.ru/20260102/ukraina-2066080766.html
https://ria.ru/20260102/budanov-1894807601.html
украина
киев
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/02/2066073423_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_471fa99517282028cc9d3318c59d2d41.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, сша, игорь коротченко, дональд трамп, владимир зеленский, евросоюз
В мире, Украина, Киев, США, Игорь Коротченко, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Евросоюз
Назначение Буданова* является плевком Киева в лицо Трампа, считает эксперт

РИА Новости: Коротченко считает, что элиты Европы стоят за назначением Буданова

© Фото : Zelenskiy Official/TelegramКирилл Буданов*
Кирилл Буданов* - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
© Фото : Zelenskiy Official/Telegram
Кирилл Буданов*. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. Назначение на пост главы офиса Владимира Зеленского начальника главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилла Буданова* продиктовано не только выбором лидера киевского режима, но и волей британских спецслужб, заявил РИА Новости российский военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
Зеленский в пятницу сообщил, что предложил Буданову* возглавить свой офис. Ранее стало известно, что Буданов* принял предложение главы киевского режима.
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
Мирошник рассказал, как поменяются переговоры после назначения Буданова*
Вчера, 18:40
"За этим назначением стоит не только выбор Зеленского, но, очевидно, элит ЕС, лондонских элит, в частности, британских спецслужб, которые руками Буданова* намерены полностью обнулить мирный план (президента США Дональда – ред.) Трампа и все усилия 47-го президента США по урегулированию кризиса вокруг Украины политико-дипломатическими средствами", - отметил Коротченко.
Он подчеркнул, что в целом новое назначение Буданова* — это вызов мировому сообществу, а также публичный плевок Киева в лицо Дональду Трампу.
"Украина окончательно, теперь уже без всяких условностей, становится террористическим государством с международными террористами во главе и со всеми вытекающими отсюда последствиями", - сказал аналитик.
Кирилл Буданов* - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
СМИ раскрыли, что кроется за новым назначением Буданова*
Вчера, 17:19
По его словам, после назначения Буданова* на пост главы офиса Зеленского можно небезосновательно ожидать активизацию террористических действий со стороны Украины на территории России и за рубежом.
"В частности, нельзя исключать то, что Буданов* поставит задачу и реализует сценарий прямого покушения на Дональда Трампа и вице-президента США Джей Ди Вэнса, людей, которые стоят на пути целеустремлений киевской верхушки продолжать тотальную войну террористическими средствами", - добавил аналитик.
Коротченко отметил, что террористические атаки украинских спецслужб можно ожидать по всему миру.
Владимир Зеленский назначил главу Главного управления разведки Минобороны Украины руководителем своего офиса - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
На Западе забили тревогу из-за назначения в офисе Зеленского
Вчера, 16:41
"Мы также можем ожидать масштабирования террористических атак Украины по всему миру, на всех континентах, поскольку украинская диаспора и агентура главного управления разведки (ГУР - ред.) министерства обороны Украины, которая останется в руках Буданова*, это факторы, вызывающие особое и сильное беспокойство относительно возможности их использования", - сказал эксперт.
Коротченко добавил, что данное назначение Буданова* требует незамедлительных военно-политических консультаций со стороны России и США насчет дальнейших действий.
"С учетом всех новых реалий необходимы прямые и экстренные военно-политические консультации между Кремлем и Белым домом относительно того, как и каким образом нам реагировать на изменение ситуации и в том числе для активизации совместных российско-американских усилий по пресечению со стороны Киева новых террористических актов", - заключил Коротченко.
* Внесен в список террористов и экстремистов
Кирилл Буданов - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
Глава офиса Зеленского Буданов: биография, в чем его обвиняют в России
Вчера, 20:47
 
В миреУкраинаКиевСШАИгорь КоротченкоДональд ТрампВладимир ЗеленскийЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала