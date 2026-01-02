Рейтинг@Mail.ru
Зеленский предложил главе Минцифры должность министра обороны - РИА Новости, 02.01.2026
22:58 02.01.2026 (обновлено: 23:53 02.01.2026)
Зеленский предложил главе Минцифры должность министра обороны
Зеленский предложил главе Минцифры должность министра обороны
Владимир Зеленский предложил первому вице-премьеру и министру цифровой трансформации Михаилу Федорову возглавить Министерство обороны. РИА Новости, 02.01.2026
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaМихаил Федоров
Михаил Федоров - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Михаил Федоров. Архивное фото
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский предложил первому вице-премьеру и министру цифровой трансформации Михаилу Федорову возглавить Министерство обороны.
"Я предложил Михаилу Федорову, чтобы он стал новым министром обороны Украины", — написал он в Telegram-канале.
Владимир Зеленский назначил главу Главного управления разведки Минобороны Украины руководителем своего офиса - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
На Западе забили тревогу из-за назначения в офисе Зеленского
Вчера, 16:41
По его словам, нынешний глава Минобороны Денис Шмыгаль останется в команде.
Федоров родился 21 января 1991 года в Херсонской области. После инаугурации Зеленского в мае 2019-го стал его внештатным советником. По итогам досрочных выборов в Верховную раду в июле того же года стал народным депутатом IX созыва от партии "Слуга народа". Позже сложил полномочия, перейдя в правительство. На посту главы Минцифры стал самым молодым министром в истории украинской политики. На этой должности запустил несколько проектов, в том числе сервис предоставления государственных услуг. С 19 марта 2021-го — член Совета национальной безопасности и обороны.
Ранее в пятницу Зеленский назначил начальника Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова* руководителем своего офиса, сразу поручив ему обновить и представить на утверждение стратегические основы "обороны и развития" в сотрудничестве с секретарем СНБО. По утверждению главы киевского режима, новый руководитель офиса сосредоточится на вопросах безопасности, а также на "дипломатическом треке" в переговорах.
Бывший глава офиса Зеленского Андрей Ермак подал в отставку 28 ноября. Утром того же дня дома и на рабочем месте чиновника прошли обыски по делу о коррупции в энергетике, главным фигурантом которого оказался бизнесмен Тимур Миндич. Как утверждает сам Зеленский, он не знал, что происходит за его спиной.
Кирилл Буданов* - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
Мирошник рассказал, кто вынудил Зеленского назначить Буданова* главой офиса
Вчера, 18:17

Коррупционный скандал на Украине

В начале ноября НАБУ и САП начали масштабную операцию по выявлению коррупционных схем в энергетической сфере. Обыски прошли у экс-главы Минэнерго Германа Галущенко, в компании "Энергоатом", а также у Миндича, которого считают создателем преступной группировки и "кошельком" Зеленского. Сообщалось, что перед этим бизнесмена поспешно вывезли с Украины.
Позднее НАБУ опубликовало фотографии с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, и фрагменты аудиозаписей, в которых фигурируют трое с прозвищами Карлсон, Тенор и Рокет. По данным Железняка, речь идет о Миндиче, исполнительном директоре по физзащите и безопасности "Энергоатома" Дмитрии Басове и советнике Галущенко Игоре Миронюке соответственно. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Алексей Чернышов.
© Фото : Антикоррупционное бюро УкраиныСумки с валютой, найденные в ходе обысков у Тимура Миндича
Сумки с валютой, найденные в ходе обысков у Тимура Миндича - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
© Фото : Антикоррупционное бюро Украины
Сумки с валютой, найденные в ходе обысков у Тимура Миндича . Архивное фото
Антикоррупционное бюро уже предъявило обвинение семи участникам преступного сообщества. Миндича и бизнесмена Александра Цукермана объявили в розыск. Галущенко, который с лета возглавлял Минюст, и министра энергетики Светлану Гринчук отправили в отставку.
* Внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.
Тимур Миндич - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Миндич впервые прокомментировал обвинения в коррупции
26 декабря 2025, 20:55
 
