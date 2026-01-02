Рейтинг@Mail.ru
NYT: Буданов* прошел обучение в рамках программы, поддерживаемой ЦРУ - РИА Новости, 02.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:46 02.01.2026
https://ria.ru/20260102/ukraina-2066118060.html
NYT: Буданов* прошел обучение в рамках программы, поддерживаемой ЦРУ
NYT: Буданов* прошел обучение в рамках программы, поддерживаемой ЦРУ - РИА Новости, 02.01.2026
NYT: Буданов* прошел обучение в рамках программы, поддерживаемой ЦРУ
Назначенный главой офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* имеет прочные отношения с США и проходил обучение в рамках программы, поддерживаемой ЦРУ, пишет... РИА Новости, 02.01.2026
2026-01-02T22:46:00+03:00
2026-01-02T22:46:00+03:00
в мире
сша
владимир зеленский
андрей ермак
тимур миндич
центральное разведывательное управление (цру)
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/05/1876231213_0:42:1043:629_1920x0_80_0_0_c331ac6b09c2eb03a7f3daf7024c0f5d.jpg
https://ria.ru/20260102/ukraina-2066108737.html
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/05/1876231213_58:0:985:695_1920x0_80_0_0_891999ca534b2bd60fc66779e3213c8e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, владимир зеленский, андрей ермак, тимур миндич, центральное разведывательное управление (цру), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), украина
В мире, США, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Тимур Миндич, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Украина
NYT: Буданов* прошел обучение в рамках программы, поддерживаемой ЦРУ

NYT: Буданов прошел подготовку в рамках поддерживаемой ЦРУ программы

© Фото : пресс-служба президента УкраиныРуководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов*
Руководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов* - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
© Фото : пресс-служба президента Украины
Руководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов*. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Назначенный главой офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* имеет прочные отношения с США и проходил обучение в рамках программы, поддерживаемой ЦРУ, пишет американская газета New York Times.
"У Буданова* прочные отношения с США, что может сыграть важную роль в мирных переговорах с администрацией президента (США Дональда - ред.) Трампа. Он прошел подготовку в рамках программы, поддерживаемой ЦРУ", - говорится в публикации.
Ранее в пятницу Зеленский подписал указ о назначении Буданова* главой своего офиса.
Зеленский 28 ноября 2025 года сообщал, что глава его офиса Андрей Ермак написал заявление об отставке, в тот же день он подписал указ об увольнении Ермака. Отставке Ермака предшествовали обыски в его квартире на фоне коррупционного скандала в украинской энергетике, главным фигурантом которого оказался бизнесмен и соратник Зеленского Тимур Миндич.

* Внесен в список террористов и экстремистов
Олег Иващенко - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
Глава внешней разведки возглавит ГУР вместо Буданова*, сообщают СМИ
Вчера, 20:36
 
В миреСШАВладимир ЗеленскийАндрей ЕрмакТимур МиндичЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Украина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала