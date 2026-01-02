https://ria.ru/20260102/ukraina-2066118060.html
NYT: Буданов* прошел обучение в рамках программы, поддерживаемой ЦРУ
NYT: Буданов* прошел обучение в рамках программы, поддерживаемой ЦРУ - РИА Новости, 02.01.2026
NYT: Буданов* прошел обучение в рамках программы, поддерживаемой ЦРУ
Назначенный главой офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* имеет прочные отношения с США и проходил обучение в рамках программы, поддерживаемой ЦРУ, пишет... РИА Новости, 02.01.2026
