Зеленский подписал указ о назначении Буданова* и нового главы ГУР

МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский подписал указы о назначении Кирилла Буданова* главой своего офиса, а также о назначении Олега Иващенко руководителем главного управления разведки Украины, соответствующие документы опубликованы на сайте Зеленского.