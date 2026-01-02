Рейтинг@Mail.ru
Зеленский подписал указ о назначении Буданова* и нового главы ГУР - РИА Новости, 02.01.2026
21:27 02.01.2026
https://ria.ru/20260102/ukraina-2066112867.html
Зеленский подписал указ о назначении Буданова* и нового главы ГУР
Владимир Зеленский подписал указы о назначении Кирилла Буданова* главой своего офиса, а также о назначении Олега Иващенко руководителем главного управления... РИА Новости, 02.01.2026
2026-01-02T21:27:00+03:00
2026-01-02T21:27:00+03:00
Зеленский подписал указ о назначении Буданова* и нового главы ГУР

Зеленский подписал указ о назначении Буданова главой офиса и Иващенко главой ГУР

МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский подписал указы о назначении Кирилла Буданова* главой своего офиса, а также о назначении Олега Иващенко руководителем главного управления разведки Украины, соответствующие документы опубликованы на сайте Зеленского.
"Назначить Буданова* Кирилла Алексеевича главой офиса... Назначить Иващенко Олега Ивановича руководителем главного управления разведки", - говорится в указах.
Зеленский в пятницу сообщил, что предложил Буданову* возглавить свой офис. Буданов* принял предложение Зеленского.
Зеленский 28 ноября 2025 года сообщал, что глава его офиса Андрей Ермак написал заявление об отставке, в тот же день он подписал указ об увольнении Ермака. Отставке Ермака предшествовали обыски в его квартире на фоне коррупционного скандала в украинской энергетике, главным фигурантом которого оказался бизнесмен и соратник Зеленского Тимур Миндич.
* Внесен в список террористов и экстремистов
Глава офиса Зеленского Буданов: биография, в чем его обвиняют в России
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийАндрей ЕрмакТимур Миндич
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
