Зеленский подписал указ о назначении Буданова* и нового главы ГУР

МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский подписал указы о назначении Кирилла Буданова* главой своего офиса, а также о назначении Олега Иващенко руководителем главного управления разведки Украины, соответствующие документы опубликованы на сайте Зеленского.
"Назначить Буданова* Кирилла Алексеевича главой офиса... Назначить Иващенко Олега Ивановича руководителем главного управления разведки", - говорится в указах.
Зеленский в пятницу сообщил, что предложил Буданову* возглавить свой офис. Буданов* принял предложение Зеленского.
Зеленский 28 ноября 2025 года сообщал, что глава его офиса Андрей Ермак написал заявление об отставке, в тот же день он подписал указ об увольнении Ермака. Отставке Ермака предшествовали обыски в его квартире на фоне коррупционного скандала в украинской энергетике, главным фигурантом которого оказался бизнесмен и соратник Зеленского Тимур Миндич.
* Внесен в список террористов и экстремистов