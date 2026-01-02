На западе Украины мужчина ранил сотрудника ТЦК при мобилизации

МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. Мужчина ранил в ногу сотрудника военкомата в одном из сел Винницкой области на западе Украины во время мобилизации, сообщает региональное управление полиции.

"Военнослужащие районного центра комплектования выполняли свои служебные обязанности в одном из сел. Для проверки военно-учетных документов они остановили на улице 46-летнего местного жителя. Последний внезапно напал на одного из военнослужащих, нанеся ему острым предметом, похожим на шило, удар в ногу", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале полиции.

Сообщается, что мужчину задержали, ему вменяют статью "Посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего". Следствие продолжается.

Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты.

В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ , на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.