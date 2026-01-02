На западе Украины мужчина ранил сотрудника ТЦК при мобилизации

МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. Мужчина ранил в ногу сотрудника военкомата в одном из сел Винницкой области на западе Украины во время мобилизации, сообщает региональное управление полиции.
"Военнослужащие районного центра комплектования выполняли свои служебные обязанности в одном из сел. Для проверки военно-учетных документов они остановили на улице 46-летнего местного жителя. Последний внезапно напал на одного из военнослужащих, нанеся ему острым предметом, похожим на шило, удар в ногу", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале полиции.
В Ужгороде верующие УПЦ протестуют около ТЦК из-за мобилизации священника
27 декабря 2025, 17:54
Сообщается, что мужчину задержали, ему вменяют статью "Посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего". Следствие продолжается.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, военкомы злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.
"Жалеть никого не будут". Сырский нашел решение проблем на фронте
26 декабря 2025, 08:00