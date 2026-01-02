https://ria.ru/20260102/ukraina-2066107491.html
Зеленский вынудил Буданова* показать верность, рассказали силовики
Зеленский вынудил Буданова* показать верность, рассказали силовики
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Назначение Кирилла Буданова* главой офиса Владимира Зеленского фактически лишило его возможности участвовать в президентских выборах и вынудило продемонстрировать лояльность Зеленскому, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Зеленский ранее в пятницу сообщил, что предложил руководителю главного управления разведки минобороны Украины Буданову* возглавить свой офис. Буданов* принял предложение Зеленского
.
"Таким предложением Зеленский поставил Буданова* в очень затруднительное положение: в случае отказа он бы показал свое неуважение к Зеленскому и его офису, что могло иметь последствия для его карьеры. В случае согласия - он фактически лишает себя возможности баллотироваться в президенты", - сказал собеседник агентства.
Он напомнил, что Буданов* уже давно фигурирует практически во всех соцопросах о потенциальных президентских выборах на Украине
, причем значительно опережает в них Зеленского.
"Лучше синица в руках, чем журавль в небе... При таком раскладе он (Буданов* - ред.) гарантировано становится вторым человеком на Украине, но лишает себя гипотетической возможности стать первым", - отметил представитель силовых структур.
Включением в состав своего офиса нелояльного Буданова* Зеленский забирает себе его потенциальных избирателей, добавил собеседник агентства.
* Внесен в список террористов и экстремистов