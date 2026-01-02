Рейтинг@Mail.ru
Зеленский вынудил Буданова* показать верность, рассказали силовики - РИА Новости, 02.01.2026
20:31 02.01.2026 (обновлено: 20:38 02.01.2026)
Зеленский вынудил Буданова* показать верность, рассказали силовики
Зеленский вынудил Буданова* показать верность, рассказали силовики - РИА Новости, 02.01.2026
Зеленский вынудил Буданова* показать верность, рассказали силовики
Назначение Кирилла Буданова* главой офиса Владимира Зеленского фактически лишило его возможности участвовать в президентских выборах и вынудило... РИА Новости, 02.01.2026
Зеленский вынудил Буданова* показать верность, рассказали силовики

МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Назначение Кирилла Буданова* главой офиса Владимира Зеленского фактически лишило его возможности участвовать в президентских выборах и вынудило продемонстрировать лояльность Зеленскому, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Зеленский ранее в пятницу сообщил, что предложил руководителю главного управления разведки минобороны Украины Буданову* возглавить свой офис. Буданов* принял предложение Зеленского.
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
Мирошник рассказал, кто вынудил Зеленского назначить Буданова* главой офиса
Вчера, 18:17
"Таким предложением Зеленский поставил Буданова* в очень затруднительное положение: в случае отказа он бы показал свое неуважение к Зеленскому и его офису, что могло иметь последствия для его карьеры. В случае согласия - он фактически лишает себя возможности баллотироваться в президенты", - сказал собеседник агентства.
Он напомнил, что Буданов* уже давно фигурирует практически во всех соцопросах о потенциальных президентских выборах на Украине, причем значительно опережает в них Зеленского.
"Лучше синица в руках, чем журавль в небе... При таком раскладе он (Буданов* - ред.) гарантировано становится вторым человеком на Украине, но лишает себя гипотетической возможности стать первым", - отметил представитель силовых структур.
Включением в состав своего офиса нелояльного Буданова* Зеленский забирает себе его потенциальных избирателей, добавил собеседник агентства.
* Внесен в список террористов и экстремистов
Владимир Зеленский назначил главу Главного управления разведки Минобороны Украины руководителем своего офиса - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
Мирошник рассказал, как поменяются переговоры после назначения Буданова*
Вчера, 18:40
 
