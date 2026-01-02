Рейтинг@Mail.ru
В Харькове могли сдетонировать боеприпасы ВСУ, заявили в Минобороны
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
20:21 02.01.2026 (обновлено: 22:55 02.01.2026)
В Харькове могли сдетонировать боеприпасы ВСУ, заявили в Минобороны
В Харькове могли сдетонировать боеприпасы ВСУ, заявили в Минобороны - РИА Новости, 02.01.2026
В Харькове могли сдетонировать боеприпасы ВСУ, заявили в Минобороны
Кадры взрыва в харьковском торговом центре, распространяемые украинскими СМИ, свидетельствуют о возгорании боеприпасов, заявили в Министерстве обороны России. РИА Новости, 02.01.2026
в мире
харьков
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
херсонская область
владимир сальдо
министерство обороны рф (минобороны рф)
в мире, харьков, россия, вооруженные силы украины, херсонская область , владимир сальдо, министерство обороны рф (минобороны рф), нато, вооруженные силы рф, происшествия, харьковская область
В мире, Харьков, Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Владимир Сальдо, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), НАТО, Вооруженные силы РФ, Происшествия, Харьковская область
В Харькове могли сдетонировать боеприпасы ВСУ, заявили в Минобороны

МО РФ: на украинском видео с якобы ударом по Харькову показан взрыв боеприпасов

Государственный флаг России на здании Министерства обороны в Москве
Государственный флаг России на здании Министерства обороны в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Государственный флаг России на здании Министерства обороны в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Кадры взрыва в харьковском торговом центре, распространяемые украинскими СМИ, свидетельствуют о возгорании боеприпасов, заявили в Министерстве обороны России.
"За несколько секунд до взрыва в здании зафиксировано сильное задымление неизвестного происхождения, что свидетельствует о том, что в торговом центре "Персона" с высокой вероятностью произошла детонация хранившихся там боеприпасов ВСУ", — говорится в сообщении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
Готовьтесь к подаркам: Россия скоро поздравит Киев с последним Новым годом
Вчера, 08:00
Как подчеркнули в российском оборонном ведомстве, военные не планировали и не наносили ударов в черте города. Заявления украинской стороны о якобы имевшем место "российском ударе" там связали с попыткой отвлечь внимание мировой общественности от теракта против мирного населения, совершенного ВСУ в селе Хорлы в Херсонской области.

Атаки на мирное население

В новогоднюю ночь украинские войска ударили беспилотниками по кафе и гостинице на побережье в Хорлах, где для празднования собрались около ста человек. Среди 28 погибших есть двое несовершеннолетних. По последним данным, в медучреждения отвезли 31 человека с травмами различной степени тяжести, пятеро из них — дети.
Последствия атаки БПЛА ВСУ на кафе в поселке Хорлы - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
"Принести в жертву": жестокий теракт ВСУ ужаснул пользователей Сети
Вчера, 21:28
Глава региона Владимир Сальдо подчеркнул, что боевики целенаправленно сожгли людей, запустив три дрона, один из которых нес зажигательную смесь. В местном антифашистском сопротивлении рассказали, что перед атакой там также применили разведывательные БПЛА производства стран НАТО. Правоохранительные органы завели уголовное дело о теракте.
Днем 1 января ВСУ совершили еще одну атаку на Херсонскую область. При ударе дрона по движущемуся автомобилю в районе Тарасовки Алешкинского округа погиб пятилетний ребенок. Его мать, дедушку и бабушку доставили в больницы в тяжелом состоянии со множественными ранениями.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковРоссияВооруженные силы УкраиныХерсонская областьВладимир СальдоМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)НАТОВооруженные силы РФПроисшествияХарьковская область
 
 
Версия 2023.1 Beta
