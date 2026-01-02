В Харькове могли сдетонировать боеприпасы ВСУ, заявили в Минобороны

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Кадры взрыва в харьковском торговом центре, распространяемые украинскими СМИ, свидетельствуют о возгорании боеприпасов, заявили в Министерстве обороны России.
"За несколько секунд до взрыва в здании зафиксировано сильное задымление неизвестного происхождения, что свидетельствует о том, что в торговом центре "Персона" с высокой вероятностью произошла детонация хранившихся там боеприпасов ВСУ", — говорится в сообщении.
Как подчеркнули в российском оборонном ведомстве, военные не планировали и не наносили ударов в черте города. Заявления украинской стороны о якобы имевшем место "российском ударе" там связали с попыткой отвлечь внимание мировой общественности от теракта против мирного населения, совершенного ВСУ в селе Хорлы в Херсонской области.
Атаки на мирное население
В новогоднюю ночь украинские войска ударили беспилотниками по кафе и гостинице на побережье в Хорлах, где для празднования собрались около ста человек. Среди 28 погибших есть двое несовершеннолетних. По последним данным, в медучреждения отвезли 31 человека с травмами различной степени тяжести, пятеро из них — дети.
Глава региона Владимир Сальдо подчеркнул, что боевики целенаправленно сожгли людей, запустив три дрона, один из которых нес зажигательную смесь. В местном антифашистском сопротивлении рассказали, что перед атакой там также применили разведывательные БПЛА производства стран НАТО. Правоохранительные органы завели уголовное дело о теракте.
Днем 1 января ВСУ совершили еще одну атаку на Херсонскую область. При ударе дрона по движущемуся автомобилю в районе Тарасовки Алешкинского округа погиб пятилетний ребенок. Его мать, дедушку и бабушку доставили в больницы в тяжелом состоянии со множественными ранениями.
22 июня 2022, 17:18