В Харькове могли сдетонировать боеприпасы ВСУ, заявили в Минобороны

В новогоднюю ночь украинские войска ударили беспилотниками по кафе и гостинице на побережье в Хорлах, где для празднования собрались около ста человек. Среди 28 погибших есть двое несовершеннолетних. По последним данным, в медучреждения отвезли 31 человека с травмами различной степени тяжести, пятеро из них — дети.