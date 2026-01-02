https://ria.ru/20260102/ukraina-2066105500.html
Минобороны России опровергло сообщение об ударе по Харькову 2 января
Минобороны России опровергло сообщение об ударе по Харькову 2 января - РИА Новости, 02.01.2026
Минобороны России опровергло сообщение об ударе по Харькову 2 января
Информация о якобы нанесении в пятницу Вооруженными силами РФ удара по украинскому городу Харькову не соответствует действительности, сообщило Минобороны... РИА Новости, 02.01.2026
2026-01-02T20:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
харьков
в мире
