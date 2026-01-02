Рейтинг@Mail.ru
Минобороны России опровергло сообщение об ударе по Харькову 2 января
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:13 02.01.2026
Минобороны России опровергло сообщение об ударе по Харькову 2 января
Минобороны России опровергло сообщение об ударе по Харькову 2 января
Информация о якобы нанесении в пятницу Вооруженными силами РФ удара по украинскому городу Харькову не соответствует действительности, сообщило Минобороны... РИА Новости, 02.01.2026
специальная военная операция на украине
россия
харьков
в мире
2026

россия, харьков, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьков, В мире
Минобороны России опровергло сообщение об ударе по Харькову 2 января

МО РФ: информация об ударе по Харькову 2 января не соответствует реальности

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкГосударственный флаг России на здании Министерства обороны РФ в Москве
Государственный флаг России на здании Министерства обороны РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Информация о якобы нанесении в пятницу Вооруженными силами РФ удара по украинскому городу Харькову не соответствует действительности, сообщило Минобороны России.
"Информация о якобы нанесении 2 января текущего года Вооруженными силами Российской Федерации удара по городу Харьков не соответствует действительности", - говорится в сообщении ведомства.
Освобожденный российскими войсками Красноармейск - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
Под Красноармейском ВС России уничтожили группу ВСУ, спрятавшуюся в доме
Специальная военная операция на УкраинеРоссияХарьковВ мире
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
