На Украине считают, что блэкаут продлится до конца зимы

МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. Ситуация с электричеством на Украине до конца зимы не станет лучше, в большинстве регионов отключения будут продолжаться до начала марта, заявил эксперт украинского Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

По его словам, даже если появится время для небольших системных ремонтов, все равно будут граждане, которые будут потреблять энергию для обогрева холодной весной. Это продолжит создавать дополнительную нагрузку на энергосистему.