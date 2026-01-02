На Украине считают, что блэкаут продлится до конца зимы

МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. Ситуация с электричеством на Украине до конца зимы не станет лучше, в большинстве регионов отключения будут продолжаться до начала марта, заявил эксперт украинского Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.
"Зимние праздники и снижение потребления позволили освободить до 2 тысяч мегаватт мощностей, и даже в морозы это дало ощутимый эффект. Впрочем, это не решило проблему полностью – в большинстве регионов отключения электроэнергии все равно будут продолжаться до конца зимы-начала марта", - рассказал Корольчук в эфире канала "Новини Live".
По его словам, даже если появится время для небольших системных ремонтов, все равно будут граждане, которые будут потреблять энергию для обогрева холодной весной. Это продолжит создавать дополнительную нагрузку на энергосистему.
Ранее экс-министр энергетики Украины Юрий Продан заявил, что предстоящая зима для граждан страны будет гораздо сложнее предыдущей. Поэтому он призвал их уезжать жить на дачи, где есть возможность обогреваться дровами.
В конце декабря 2025 года гендиректор украинского энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко заявил, что Украина столкнулась с беспрецедентным энергетическим кризисом, эта зима может стать самой тяжелой за последние годы.
