Назначение Буданова* прошло при вмешательстве Британии, считают в Совфеде
18:48 02.01.2026 (обновлено: 18:49 02.01.2026)
Назначение Буданова* прошло при вмешательстве Британии, считают в Совфеде
Назначение Буданова* прошло при вмешательстве Британии, считают в Совфеде
Назначение Буданова* прошло при вмешательстве Британии, считают в Совфеде

Здание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 2 янв - РИА Новости. Назначение начальника главного управления разведки минобороны Украины Кирилла Буданова* главой офиса Владимира Зеленского было решено при вмешательстве британской стороны, заявил РИА Новости сенатор от ДНР Александр Волошин.
"Очевидно, что этот шаг (назначение Буданова* - ред.) был совершен не без участия, а, возможно, и по прямому указанию британской стороны. Ведь Буданов* является одним из ставленников британских спецслужб",- сказал сенатор.
Он добавил, что, в любом случае, этому назначению будет дана справедливая оценка и определены дальнейшие шаги России по разрешению конфликта.
Зеленский 28 ноября 2025 года сообщил, что глава его офиса Андрей Ермак написал заявление об отставке, в тот же день он подписал указ об увольнении Ермака. Отставке Ермака предшествовали обыски в его квартире на фоне коррупционного скандала в украинской энергетике, главным фигурантом которого оказался бизнесмен и соратник Зеленского Тимур Миндич.
Зеленский в пятницу сообщил, что предложил Буданову* возглавить свой офис. Буданов* в этот же день принял предложение Зеленского.
* Внесен в список террористов и экстремистов
