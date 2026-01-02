Рейтинг@Mail.ru
Мирошник рассказал, как поменяются переговоры после назначения Буданова* - РИА Новости, 02.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:40 02.01.2026 (обновлено: 22:03 02.01.2026)
https://ria.ru/20260102/ukraina-2066095365.html
Мирошник рассказал, как поменяются переговоры после назначения Буданова*
Мирошник рассказал, как поменяются переговоры после назначения Буданова* - РИА Новости, 02.01.2026
Мирошник рассказал, как поменяются переговоры после назначения Буданова*
Приход начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова* в офис Владимира Зеленского сделает Киев еще более непримиримым на возможных РИА Новости, 02.01.2026
2026-01-02T18:40:00+03:00
2026-01-02T22:03:00+03:00
в мире
украина
киев
великобритания
владимир зеленский
родион мирошник
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/02/2066073423_0:41:1280:761_1920x0_80_0_0_78c3004de8f50d575ea9838c17eb24e6.jpg
https://ria.ru/20260102/ukraina-2066092937.html
украина
киев
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/02/2066073423_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_471fa99517282028cc9d3318c59d2d41.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, великобритания, владимир зеленский, родион мирошник
В мире, Украина, Киев, Великобритания, Владимир Зеленский, Родион Мирошник
Мирошник рассказал, как поменяются переговоры после назначения Буданова*

Мирошник: назначение Буданова сделает Киев более непримиримым в переговорах

© Фото : Zelenskiy Official/TelegramКирилл Буданов*
Кирилл Буданов* - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
© Фото : Zelenskiy Official/Telegram
Кирилл Буданов*
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Приход начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова* в офис Владимира Зеленского сделает Киев еще более непримиримым на возможных переговорах, а также усилит влияние Великобритании на Украине, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Это (решение о назначении. — Прим. ред.) добавит непримиримости в подходах самого Зеленского и его окружения на возможных переговорах. Это усилит влияние британской партии в его окружении, по сути дела, переведя на короткий поводок управление Зеленским не только непосредственно через него самого, но и через его окружение, его аппарат, то есть офис президента", — сказал Мирошник.
* Внесен в список террористов и экстремистов.
Владимир Зеленский назначил главу Главного управления разведки Минобороны Украины руководителем своего офиса - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
Мирошник рассказал, кто вынудил Зеленского назначить Буданова* главой офиса
Вчера, 18:17
 
В миреУкраинаКиевВеликобританияВладимир ЗеленскийРодион Мирошник
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала