Мирошник рассказал, как поменяются переговоры после назначения Буданова*

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Приход начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова* в офис Владимира Зеленского сделает Киев еще более непримиримым на возможных переговорах, а также усилит влияние Великобритании на Украине, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.