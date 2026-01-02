Рейтинг@Mail.ru
Мирошник рассказал, кто вынудил Зеленского назначить Буданова* главой офиса - РИА Новости, 02.01.2026
18:17 02.01.2026 (обновлено: 18:30 02.01.2026)
Мирошник рассказал, кто вынудил Зеленского назначить Буданова* главой офиса
Мирошник рассказал, кто вынудил Зеленского назначить Буданова* главой офиса
украина, в мире, россия, владимир зеленский, родион мирошник, министерство обороны украины
Украина, В мире, Россия, Владимир Зеленский, Родион Мирошник, Министерство обороны Украины
Мирошник рассказал, кто вынудил Зеленского назначить Буданова* главой офиса

Мирошник: британские кураторы навязали Буданова на пост главы офиса Зеленского

© Фото : Zelenskiy Official/TelegramВладимир Зеленский назначил главу Главного управления разведки Минобороны Украины руководителем своего офиса
Владимир Зеленский назначил главу Главного управления разведки Минобороны Украины руководителем своего офиса - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
© Фото : Zelenskiy Official/Telegram
Владимир Зеленский назначил главу Главного управления разведки Минобороны Украины руководителем своего офиса
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Британские кураторы могли навязать Владимиру Зеленскому предложение назначить начальника главного управления разведки минобороны Украины Кирилла Буданова* главой его офиса, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Идея предложить Буданову* должность главы офиса вряд ли является самостоятельной идеей Зеленского. Она, вероятнее всего, навязана ему извне и, скорее всего, британскими кураторами. Поскольку сам Буданов* имеет давние устойчивые связи с МИ-6 и другими спецслужбами Великобритании", - сказал Мирошник.
* Внесен в список террористов и экстремистов
Кирилл Буданов* - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
Мирошник назвал главного бенефициара назначения Буданова* главой офиса
Вчера, 18:19
