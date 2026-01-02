Рейтинг@Mail.ru
Киев терактами пытается сорвать переговорный трек, заявил эксперт - РИА Новости, 02.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
17:53 02.01.2026 (обновлено: 17:55 02.01.2026)
Киев терактами пытается сорвать переговорный трек, заявил эксперт
Киев терактами пытается сорвать переговорный трек, заявил эксперт
Киев терактами пытается сорвать переговорный трек, заявил эксперт
Очередными терактами Киев пытается сорвать переговорный трек по урегулированию конфликта на Украине, заявил РИА Новости российский специалист по межнациональным РИА Новости, 02.01.2026
© РИА Новости / Сергей Мирный | Перейти в медиабанкПоследствия атаки БПЛА ВСУ на поселок Хорлы в Херсонской области
Последствия атаки БПЛА ВСУ на поселок Хорлы в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
Последствия атаки БПЛА ВСУ на поселок Хорлы в Херсонской области
МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. Очередными терактами Киев пытается сорвать переговорный трек по урегулированию конфликта на Украине, заявил РИА Новости российский специалист по межнациональным конфликтам, директор центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов.
В четверг губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год - по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. Пятница и суббота объявлены днями траура в регионе. В пятницу официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что в результате теракта ВСУ в селе Хорлы Херсонской области погибли 27 человек, включая двух несовершеннолетних.
"Страшный террористический удар по отмечающим Новый год в кафе мирным жителям в Херсонской области является дополнительным подтверждением античеловечной сущности нынешнего руководства Украины. Более того, совершенно очевидно, что это очередная попытка полностью сорвать переговорный трек по мирному соглашению на Украине между лидерами России и США. Первым был удар по резиденции президента России, и вот сейчас мы видим фактически повторение одесского ужаса, когда нацистами были сожжены десятки людей в Доме профсоюзов", - сказал Михайлов.
Глава МИД РФ Сергей Лавров в понедельник заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все БПЛА уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. Начальник зенитных ракетных войск ВКС РФ генерал-майор Александр Романенков заявил в среду, что террористическая атака киевского режима была целенаправленной, тщательно спланированной и носила эшелонированный характер.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
Генсек ООН выразил обеспокоенность атакой ВСУ в Хорлах
