Киев терактами пытается сорвать переговорный трек, заявил эксперт

МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. Очередными терактами Киев пытается сорвать переговорный трек по урегулированию конфликта на Украине, заявил РИА Новости российский специалист по межнациональным конфликтам, директор центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов.
В четверг губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год - по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. Пятница и суббота объявлены днями траура в регионе. В пятницу официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что в результате теракта ВСУ в селе Хорлы Херсонской области погибли 27 человек, включая двух несовершеннолетних.
"Страшный террористический удар по отмечающим Новый год в кафе мирным жителям в Херсонской области является дополнительным подтверждением античеловечной сущности нынешнего руководства Украины. Более того, совершенно очевидно, что это очередная попытка полностью сорвать переговорный трек по мирному соглашению на Украине между лидерами России и США. Первым был удар по резиденции президента России, и вот сейчас мы видим фактически повторение одесского ужаса, когда нацистами были сожжены десятки людей в Доме профсоюзов", - сказал Михайлов.
Глава МИД РФ Сергей Лавров в понедельник заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все БПЛА уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. Начальник зенитных ракетных войск ВКС РФ генерал-майор Александр Романенков заявил в среду, что террористическая атака киевского режима была целенаправленной, тщательно спланированной и носила эшелонированный характер.