ВСУ привлекают иностранных наемников из-за нехватки солдат, сообщил боец
ВСУ привлекают иностранных наемников из-за нехватки солдат, сообщил боец - РИА Новости, 02.01.2026
ВСУ привлекают иностранных наемников из-за нехватки солдат, сообщил боец
Число профессионально подготовленных военнослужащих в рядах ВСУ на линии боевых действий минимально, в основном, это иностранные наёмники, при этом российские... РИА Новости, 02.01.2026
2026-01-02T17:25:00+03:00
2026-01-02T17:25:00+03:00
2026-01-02T21:06:00+03:00
ВСУ привлекают иностранных наемников из-за нехватки солдат, сообщил боец
РИА Новости: ВСУ привлекают наемников, которым безразлично все, кроме денег
ДОНЕЦК, 2 янв — РИА Новости. Число профессионально подготовленных военнослужащих в рядах ВСУ на линии боевых действий минимально, в основном, это иностранные наёмники, при этом российские подразделения успешно противостоят силам Киева, рассказал РИА Новости стрелок отряда "Шторм" 177-го отдельного гвардейского полка морской пехоты ВС РФ, действующего в интересах группировки войск "Центр".
По словам военного с позывным "Агроном", у ВСУ
мало подготовленных подразделений.
"В основном у противника — наемники из разных стран. Это люди, которые приезжают воевать за деньги, им безразлично, что здесь происходит, главное - чтобы платили", — рассказал он.
Боец подчеркнул, что российские подразделения успешно противостоят формированиям ВСУ.
В ВС РФ
, как отметил "Агроном", военные проходят подготовку в учебных лагерях, а на местах командиры дополнительно готовят личный состав.
"Работаем слаженно и уверенно", — добавил военнослужащий.