ВСУ привлекают иностранных наемников из-за нехватки солдат, сообщил боец

ДОНЕЦК, 2 янв — РИА Новости. Число профессионально подготовленных военнослужащих в рядах ВСУ на линии боевых действий минимально, в основном, это иностранные наёмники, при этом российские подразделения успешно противостоят силам Киева, рассказал РИА Новости стрелок отряда "Шторм" 177-го отдельного гвардейского полка морской пехоты ВС РФ, действующего в интересах группировки войск "Центр".

"В основном у противника — наемники из разных стран. Это люди, которые приезжают воевать за деньги, им безразлично, что здесь происходит, главное - чтобы платили", — рассказал он.