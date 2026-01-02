На Украине офицеров обвинили в махинациях с выплатами "боевых"

«

"Следствие установило, что руководитель воинской части вместе с начальником финансовой службы создали систему обогащения для "своих". Командир подписывал документы о якобы участии приближенных к нему штабных работников в боевых действиях на передовой. А начальник финслужбы вносил эти недостоверные данные в расчетные сведения", - сообщила пресс-служба ГБР на своем сайте.