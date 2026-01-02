Рейтинг@Mail.ru
17:22 02.01.2026
На Украине офицеров обвинили в махинациях с выплатами "боевых"
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины завершило досудебное расследование в отношении командира и начальника финансовой службы воинской части в... РИА Новости, 02.01.2026
в мире, украина, запорожье, луганская народная республика
В мире, Украина, Запорожье, Луганская Народная Республика
На Украине офицеров обвинили в махинациях с выплатами "боевых"

МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины завершило досудебное расследование в отношении командира и начальника финансовой службы воинской части в Запорожье, которые благодаря махинациям с выплатами "боевых" заработали более 700 тысяч гривен (16,5 тысячи долларов), сообщила пресс-служба ведомства.
«
"Следствие установило, что руководитель воинской части вместе с начальником финансовой службы создали систему обогащения для "своих". Командир подписывал документы о якобы участии приближенных к нему штабных работников в боевых действиях на передовой. А начальник финслужбы вносил эти недостоверные данные в расчетные сведения", - сообщила пресс-служба ГБР на своем сайте.
В фальшивых документах отмечалось, что избранные военные якобы воевали передовой в ЛНР и Харьковской областях, хотя на самом деле они даже не покидали мест постоянной дислокации. В итоге воровские махинации позволили боевикам "заработать" почти 700 тысяч гривен "боевых" выплат. Украинским офицерам предъявлено обвинение в злоупотреблении служебным положением с целью получения неправомерной выгоды для себя или другого физического лица, совершенное по предварительному сговору группой лиц, и служебном подлоге (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 УК Украины). Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. На данный момент суд арестовал имущество фигурантов, обвинительный акт направлен в суд.
Слитки золота - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
Бывший водитель военкомата на Украине задекларировал золотые слитки
1 января, 21:05
 
В мире
 
 
