На Западе забили тревогу из-за назначения в офисе Зеленского
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:41 02.01.2026 (обновлено: 16:50 02.01.2026)
На Западе забили тревогу из-за назначения в офисе Зеленского
На Западе забили тревогу из-за назначения в офисе Зеленского - РИА Новости, 02.01.2026
На Западе забили тревогу из-за назначения в офисе Зеленского
Назначение начальника главного управления разведки минобороны Украины Кирилла Буданова* главой офиса Владимира Зеленского обнулит шансы на мирное соглашение с... РИА Новости, 02.01.2026
На Западе забили тревогу из-за назначения в офисе Зеленского

Кошкович: назначение Буданова главой офиса Зеленского подорвет перспективу мира

© Фото : Zelenskiy Official/TelegramВладимир Зеленский назначил главу Главного управления разведки Минобороны Украины руководителем своего офиса
Владимир Зеленский назначил главу Главного управления разведки Минобороны Украины руководителем своего офиса - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
© Фото : Zelenskiy Official/Telegram
Владимир Зеленский назначил главу Главного управления разведки Минобороны Украины руководителем своего офиса
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Назначение начальника главного управления разведки минобороны Украины Кирилла Буданова* главой офиса Владимира Зеленского обнулит шансы на мирное соглашение с Россией, считает аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.
"Это также сделает Буданова* <…> одним из главных украинских переговорщиков. Таким образом, это еще один шаг к тому, чтобы сделать мирные переговоры невозможными", — написал он в соцсети X.
Буданов* в пятницу принял предложение Зеленского возглавить его офис.
Зеленский 28 ноября сообщил, что глава его офиса Андрей Ермак написал заявление об отставке, в тот же день он подписал указ об увольнении Ермака. Отставке Ермака предшествовали обыски в его квартире на форе коррупционного скандала в украинской энергетике, главным фигурантом которого оказался бизнесмен и соратник Зеленского Тимур Миндич.
* Внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир ЗеленскийАндрей ЕрмакЗолтан КошковичФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Министерство обороны УкраиныУкраинаКирилл Буданов*
 
 
