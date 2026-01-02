https://ria.ru/20260102/ukraina-2066077558.html
Буданов* согласился возглавить офис Зеленского
Буданов* согласился возглавить офис Зеленского - РИА Новости, 02.01.2026
Буданов* согласился возглавить офис Зеленского
Начальник главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов* заявил, что принял предложение Владимира Зеленского возглавить его офис. РИА Новости, 02.01.2026
украина
Буданов* согласился возглавить офис Зеленского
Глава ГУР Украины Буданов согласился возглавить офис Зеленского