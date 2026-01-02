Рейтинг@Mail.ru
Буданов* согласился возглавить офис Зеленского
16:05 02.01.2026 (обновлено: 16:07 02.01.2026)
Буданов* согласился возглавить офис Зеленского
Буданов* согласился возглавить офис Зеленского - РИА Новости, 02.01.2026
Буданов* согласился возглавить офис Зеленского
Начальник главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов* заявил, что принял предложение Владимира Зеленского возглавить его офис. РИА Новости, 02.01.2026
в мире
украина
владимир зеленский
в мире, украина, владимир зеленский, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), дело миндича, андрей ермак, тимур миндич
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Дело Миндича, Андрей Ермак, Тимур Миндич
Буданов* согласился возглавить офис Зеленского

Глава ГУР Украины Буданов согласился возглавить офис Зеленского

МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. Начальник главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов* заявил, что принял предложение Владимира Зеленского возглавить его офис.
Зеленский ранее в пятницу сообщил, что предложил Буданову* возглавить свой офис.
"Принял предложение президента Украины Владимира Зеленского возглавить офис главы государства", - написал Буданов* своем Telegram-канале.
Зеленский 28 ноября сообщил, что глава его офиса Андрей Ермак написал заявление об отставке, в тот же день он подписал указ об увольнении Ермака. Отставке Ермака предшествовали обыски в его квартире на форе коррупционного скандала в украинской энергетике, главным фигурантом которого оказался бизнесмен и соратник Зеленского Тимур Миндич.

* Внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Дело МиндичаАндрей ЕрмакТимур Миндич
 
 
