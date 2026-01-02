https://ria.ru/20260102/ukraina-2066074742.html
В Харькове прогремели взрывы
Новый взрыв прогремел в пятницу в Харькове, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 02.01.2026
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Новый взрыв прогремел в пятницу в Харькове, сообщил украинский телеканал "Общественное".
Ранее в пятницу тот же телеканал сообщал о взрыве в Харькове.
"Взрыв в Харькове ", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит лишь в части Харьковской области.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.